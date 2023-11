Die neue Ära des industriellen Computings: Vorstellung des Raspberry Pi 5 Panel-PCs von EDATEC

By

In einem bahnbrechenden Schritt hat EDATEC sein erstes Industrieprodukt auf Basis des Raspberry Pi 5 auf den Markt gebracht. Dieser innovative Panel-PC, erhältlich in 7- und 10-Zoll-Varianten, ist speziell für industrielle Anwendungen konzipiert. Zum Preis von 258 US-Dollar bietet es ein beeindruckendes Paket, das einen Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM enthält, was es zu einer leistungsstarken und vielseitigen Lösung für industrielle Computeranforderungen macht.

Der Panel-PC verfügt über ein hochauflösendes TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das für scharfe Bilder und lebendige Farben sorgt. Das 7-Zoll-Modell verfügt über eine Auflösung von 1024×600, während die größere 10-Zoll-Variante eine noch beeindruckendere Auflösung von 1280×800 bietet. Beide Bildschirme unterstützen die 10-Punkt-Multitouch-Funktionalität und ermöglichen so eine intuitive und präzise Interaktion.

Eine der faszinierendsten Eigenschaften des EDATEC-Panel-PCs ist seine Möglichkeit für ein Drei-Monitor-Setup. Durch die Freilegung beider Micro-HDMI-Anschlüsse können Benutzer ihren Arbeitsbereich erweitern und die Produktivität steigern. Diese Flexibilität eröffnet neue Möglichkeiten für Multitasking und Multitasking im industriellen Umfeld.

Während das Datenblatt auf die Verfügbarkeit einer optionalen Kamera hinweist, sind Einzelheiten zur Kompatibilität noch nicht bekannt. Dennoch könnte diese Ergänzung die Funktionalität des Panel-PCs erheblich verbessern, unabhängig davon, ob es sich um eine USB-Kamera handelt oder ob er mit offiziellen Raspberry Pi-Kameras kompatibel ist.

Der EDATEC-Panel-PC ist auf Langlebigkeit ausgelegt und aus robustem Aluminium gefertigt, was seine Widerstandsfähigkeit in rauen Industrieumgebungen gewährleistet. Der Härtegrad 6H des Bildschirms bietet zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Stößen und erhöht so seine Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Der Raspberry Pi 5, sicher an der Rückseite des Bildschirms befestigt, bietet bequemen Zugriff auf alle Anschlüsse. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es keinen GPIO-Breakout gibt und das Aluminiumgehäuse den Raspberry Pi scheinbar passiv kühlt, um mögliche Erwärmungsprobleme abzumildern.

Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet EDATEC auf Aliexpress zwei Versionen des Panel-PCs an. Das 258-Dollar-Modell umfasst den 10-Zoll-Bildschirm, einen Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM und eine 32 GB microSD-Karte. Bei der Entschlüsselung des Aliexpress-Eintrags scheint es, dass in dieser speziellen Variante keine Kamera enthalten ist.

Mit dem Raspberry Pi 5 Panel-PC von EDATEC können Industriekunden nun die Vorteile dieser Spitzentechnologie genießen. Diese leistungsstarke und funktionsreiche Lösung eröffnet neue Möglichkeiten im industriellen Computing und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen in verschiedenen Branchen arbeiten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie unterscheidet sich der EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC von anderen Industriecomputern?

Der EDATEC-Panel-PC zeichnet sich durch die Verwendung des Raspberry Pi 5 aus und bietet leistungsstarke Rechenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Sein kompakter Formfaktor, seine Vielseitigkeit und die einfache Integration in bestehende Systeme machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für industrielle Anwendungen.

2. Kann ich mehrere Monitore an den EDATEC Panel-PC anschließen?

Ja, der Panel-PC verfügt über zwei Micro-HDMI-Anschlüsse, was eine Einrichtung mit drei Monitoren ermöglicht. Diese Funktion erhöht die Produktivität und ermöglicht Benutzern das gleichzeitige Arbeiten auf mehreren Bildschirmen.

3. Ist der EDATEC Panel-PC mit Raspberry Pi-Kameras kompatibel?

Während der Panel-PC eine optionale Kamera erwähnt, bleiben die Kompatibilitätsdetails unklar. Ob es mit den offiziellen Raspberry Pi-Kameras kompatibel ist oder USB-Kameras unterstützt, muss noch geklärt werden.

4. Wie wird der Raspberry Pi im EDATEC Panel-PC gekühlt?

Der EDATEC Panel-PC ist auf passive Kühlung ausgelegt. Das Aluminiumgehäuse leitet die Wärme des Raspberry Pi 5 effektiv ab und sorgt so für optimale Leistung in industriellen Umgebungen.

5. Welche Varianten gibt es beim EDATEC Panel-PC?

EDATEC bietet auf Aliexpress zwei Varianten des Panel-PCs an: das 7-Zoll-Modell und das 10-Zoll-Modell. Jede Variante bietet unterschiedliche Bildschirmgrößen und Auflösungen und deckt damit unterschiedliche industrielle Computeranforderungen ab.