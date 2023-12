Ameri-Merc: Der gemeinste deutsche Restomod in Amerika von Tucci Hot Rods

By

In einer kleinen Stadt im Zentrum von New York hat Tucci Hot Rods mit seiner neuesten Kreation das Konzept eines Restomods auf ein neues Niveau gehoben. Während Puristen vielleicht argumentieren, dass der Umbau eines klassischen Mercedes 190E mit einem nummerngleichen Cosworth-Motor ein Sakrileg sei, ist Tucci Hot Rods da anderer Meinung. Anstatt sich an traditionelle Regeln zu halten, entschieden sie sich, dieser deutschen Sportlimousine eine wahrhaft amerikanische Note zu verleihen.

Der Cosworth-Motor ist verschwunden und wurde durch das schlagende Herz eines Ford F-150 Raptor Pickups der zweiten Generation ersetzt – den EcoBoost V6. Unter den geschickten Händen von Dom Tucci integrieren die maßgeschneiderten Halterungen den EcoBoost V6 nahtlos in den Motorraum des 190E. Aber dieser Motor ist kein gewöhnlicher EcoBoost – er wurde in ein absolutes Kraftpaket verwandelt.

Ausgestattet mit zwei BorgWarner EFT6758-Turboladern, die einen erstaunlichen Ladedruck von 30 psi bewältigen können, erzeugt dieser Restomod rund 700 PS an die Reifen. Gepaart mit einem Bowler-Tremec TKX Carbon Edition Fünfgang-Schaltgetriebe und einem Doppelscheiben-Kupplungssatz von Advanced Clutch Technology bietet es ein aufregendes Fahrerlebnis wie kein anderes.

Tucci Hot Rods hörte hier nicht auf. Um sicherzustellen, dass der Ameri-Merc dieser Leistung standhalten kann, passten sie die Vorderradaufhängung aus einem für SN95-Mustangs bestimmten Bausatz an, komplett mit Wilwood Superlite-Vierkolben-Bremssätteln und 13-Zoll-Bremsscheiben. Mit seiner enormen PS-Leistung kann dieses Biest mit der Agilität eines viel älteren Fahrzeugs durch Kurven fahren und vielleicht sogar mit Finesse driften.

Herzlichen Glückwunsch an Tucci Hot Rods für die Schaffung eines der beeindruckendsten deutschen Restomods, die in den letzten Jahren in Amerika zu sehen waren. Diese einzigartige Fusion aus deutscher Ingenieurskunst und amerikanischer Kraft zeigt die grenzenlosen Möglichkeiten der Automobilindividualisierung. Auch wenn die Meinungen auseinandergehen, lässt sich die beeindruckende Handwerkskunst und Leistung dieses Ameri-Merc nicht leugnen.

