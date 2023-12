Maßgeschneiderter Mercedes 190E: Ein scheußlicher deutscher Restomod

In der Welt der europäischen Klassiker gilt ein nummerngleicher Mercedes 190E mit Cosworth-Motor als Inbegriff der Perfektion. Puristen könnten jedoch beim Anblick einer modifizierten Version, insbesondere einer im Zentrum von New York, die Augenbrauen hochziehen. Dieser besondere Mercedes 190E hat eine atemberaubende Transformation erfahren, bei der sein ursprünglicher Antriebsstrang durch das schlagende Herz eines Ford F-150 Raptor der zweiten Generation ersetzt wurde – den EcoBoost V6.

Diese atemberaubende Restomod-Kreation ist die Idee von Dom Tucci, dem Besitzer von Tucci Hot Rods in Marcy, New York. Tucci und sein Team sind bekannt für ihr Fachwissen in der Individualisierung von Fords und haben erfolgreich Projekte mit Mustangs, Broncos und sogar einem Offroad-Umbau der EcoSport Econo-Box in Angriff genommen. Mit dem Mercedes 190E wollten sie jedoch ihre Komfortzone verlassen und neue Möglichkeiten erkunden.

Vorbei sind die werkseitig eingebauten M102-Reihenvierzylinder- oder M103-Reihensechszylinder-Motoren. An ihrer Stelle sitzt der modifizierte EcoBoost V6, der von zwei BorgWarner EFT6758-Turboladern angetrieben wird, die einen Ladedruck von über 30 psi bewältigen können. Dieser monströse Motor ist in der Lage, schätzungsweise 700 PS auf die Reifen zu übertragen, was den ursprünglichen 190 Cosworth im Vergleich dazu träge erscheinen lässt.

Um diese enorme Leistung zu bewältigen, hat Tucci Hot Rods das Auto mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe Bowler-Tremec TKX Carbon Edition ausgestattet, ergänzt durch einen Doppelscheiben-Kupplungssatz von Advanced Clutch Technology. Das Heck verfügt über ein Subaru STI-Differenzial mit speziell angefertigten Achsen, das für optimale Leistung auf der Straße sorgt.

Mit der von SN95 Mustangs übernommenen Vorderradaufhängung, komplett mit Wilwood Wuperlite Vierkolben-Bremssätteln und 13-Zoll-Bremsscheiben ist dieser Restomod bereit, Kurven mit Leichtigkeit zu erobern. Seine enorme PS-Zahl bedeutet auch, dass er das Potenzial hat, aufregende Drifts auszulösen, bei denen die Hinterreifen am Rande der Explosion stehen.

Hut ab vor Tucci Hot Rods für die Schaffung eines der beeindruckendsten deutschen Restomods, die es in den USA seit Jahren gab. Dieser maßgeschneiderte Mercedes 190E ist ein Beweis für ihr Können, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und einem klassischen Fahrzeug neues Leben einzuhauchen.

