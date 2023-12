Die Verteidigung der Rangers wartet auf die Rückkehr von K'Andre Miller

By

Zusammenfassung: Die New York Rangers verlassen sich darauf, dass Verteidiger Adam Fox sein Spiel in Abwesenheit von K'Andre Miller verbessern wird. Nach zehn Spielen Abwesenheit kehrte Fox am 10. November auf das Eis zurück und zeigte im letzten Spiel gegen die Toronto Maple Leafs seine bisher beste Leistung. Zusammen mit Ryan Lindgren dominierte Fox sein Match gegen die Spitzenmannschaft der Maple Leafs. Trotz des jüngsten Niedergangs der Rangers bietet Fox‘ starkes Spiel Hoffnung für die kämpfende Verteidigung des Teams.

Aufgrund des unsicheren Status von Miller und des jüngsten Niedergangs des Teams haben die Rangers mit einem Umbruch in der Defensive zu kämpfen. Fox‘ Rückkehr zur Form könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Die Rangers brauchen ihn als den Spieler, der er letzte Saison war, als er die Norris Trophy gewann, und der durchweg einer der besten Verteidiger der Liga war.

Im Spiel am Dienstag gegen die Maple Leafs hatte das Fox-Lindgren-Paar einen atemberaubenden Vorsprung bei Schussversuchen, Schüssen, Torchancen und gefährlichen Chancen. Sie waren in ihrem Match dominant und begrenzten die Torchancen der Maple Leafs. Cheftrainer Peter Laviolette lobte Fox für seinen Offensivinstinkt und seine erstklassige Fähigkeit, Spielzüge zu machen.

Während das Jones-Schneider-Duo zeitweise Probleme hatte, glaubt Laviolette, dass sie Opfer von Pech geworden sind. Trotz einer ordentlichen Anzahl an Außenspielern standen die beiden gegen mehr Tore auf dem Eis als gegen sie. Laviolette sieht Potenzial in den jungen Verteidigern und glaubt, dass sie ihre Tordifferenz verbessern können.

Die Rangers müssen auf Millers Rückkehr warten, um ihre Defensivaufstellung zu festigen. In der Zwischenzeit werden sie sich darauf verlassen, dass Fox und Lindgren die Verteidigung verankern und für Stabilität sorgen. Wenn Fox weiterhin eine hohe Leistung erbringen kann, wird das für das Team von großem Nutzen sein, wenn es versucht, die Saison zu verbessern. Die Rangers müssen ihre Verteidigung verstärken, und die jüngste Leistung von Fox zeigt, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist.