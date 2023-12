Vorübergehende Schließung der Rampen zwischen Southern State Parkway und Meadowbrook State Parkway

By

Das New York State Department of Transportation hat die vorübergehende Schließung bestimmter Rampen zwischen dem Southern State Parkway und dem Meadowbrook State Parkway in Hempstead angekündigt. Die Sperrungen sind für Donnerstag, den 7. Dezember, von 10:5 bis XNUMX:XNUMX Uhr geplant, sofern das Wetter es zulässt. Diese Sperrung ist notwendig, um die Instandhaltung der Autobahn zu erleichtern.

Während der Sperrzeiten werden Fahrer, die normalerweise die Ausfahrt 22N vom östlichen Southern State Parkway zum nördlichen Meadowbrook State Parkway nutzen, umgeleitet und nutzen stattdessen die Ausfahrt 24N. Ebenso sollten diejenigen, die vom Meadowbrook State Parkway in Richtung Süden auf den Southern Parkway in Richtung Osten zugreifen müssen, alternativ die Ausfahrt M7E nutzen.

Für Autofahrer ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen in Arbeitsbereichen verdoppelt werden. Daher ist bei der Fahrt durch dieses Gebiet Vorsicht geboten und die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist geboten.

Insgesamt stellt die Schließung dieser Rampen eine vorübergehende Unannehmlichkeit dar, die jedoch notwendig ist, um die laufende Instandhaltung und Sicherheit der Autobahnen zu gewährleisten. Das New York State Department of Transportation ist bestrebt, Autofahrer während dieser Zeit über alle Aktualisierungen und Änderungen auf dem Laufenden zu halten.

Bitte beachten Sie, dass sich diese Schließzeiten je nach Wetterbedingungen ändern können. Es ist ratsam, über alle Ankündigungen oder Benachrichtigungen bezüglich der Schließungen auf dem Laufenden zu bleiben.