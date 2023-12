Raleigh verkauft Land an Habitat for Humanity für die Entwicklung bezahlbaren Wohnraums

Die Stadtverwaltung von Raleigh hat einen bedeutenden Schritt unternommen, um den steigenden Wohnkosten entgegenzuwirken, indem sie ein Grundstück im Wert von über 650,000 US-Dollar für nur 1 US-Dollar an Habitat for Humanity aus Wake County verkauft hat. Das Grundstück befindet sich in der Nähe des GoRaleigh Park-and-Ride-Grundstücks an der Poole Road und wird für den Bau von neun Stadthäusern im Rahmen des Nachbarschaftsprojekts Old Poole Place von Habitat for Humanity genutzt. Ziel dieser Entwicklung ist es, bezahlbaren Wohnraum für einkommensqualifizierte Erstkäufer von Eigenheimen bereitzustellen.

Von den neun Stadthäusern werden zwei für Haushalte erschwinglich gemacht, die bis zu 60 % des Area Median Income (AMI) verdienen, wobei die maximale Einkommensobergrenze bei 67,980 US-Dollar für eine vierköpfige Familie liegt. Die verbleibenden sieben Stadthäuser werden für Haushalte erschwinglich sein, die bis zu 80 % des AMI verdienen, wobei die Obergrenze für eine vierköpfige Familie 90,650 US-Dollar beträgt. Die Stadt schätzt die anfänglichen Verkaufspreise auf etwa 322,000 US-Dollar für diejenigen, die die AMI-Grenze von 60 % erreichen, und auf etwa 354,000 US-Dollar für diejenigen, die die AMI-Grenze von 80 % erfüllen.

Stadtverwalter Marchell Adams-David äußerte sich begeistert über die Möglichkeit für bezahlbaren Wohneigentum und erklärte, dass die Stadt das ganze Jahr über kontinuierlich Möglichkeiten für bezahlbaren Wohnraum bereitgestellt habe. Diese Partnerschaft mit Habitat for Humanity wird es neun weiteren Familien ermöglichen, bezahlbare Häuser zu kaufen und den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln für die Bewohner des Viertels Old Poole Place zu verbessern.

Zusätzlich zum kostengünstigen Grundstücksverkauf haben Haushalte möglicherweise auch Anspruch auf bis zu 45,000 US-Dollar im Rahmen des Homebuyer Assistance Program von Raleigh, das bei Anzahlungen und anderen Abschlusskosten hilft, um den Gesamtpreis der Häuser weiter zu senken. Durch die Subventionierung erschwinglicher Bauvorhaben und die Bereitstellung von Grundstücken zu reduzierten Kosten möchte die Stadt Entwickler dabei unterstützen, die Erschwinglichkeit von Wohnraum in der Gemeinde aufrechtzuerhalten.

Patricia Burch, CEO von Habitat Wake, bedankte sich für die langfristige Partnerschaft der Stadt und betonte die positiven Auswirkungen der Zusammenarbeit auf die Verbesserung des Zugangs zu Wohnraum für alle in der Gemeinde. Diese Initiative steht im Einklang mit der Mission von Habitat for Humanity, Bedürftigen sichere und erschwingliche Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.