Raising Cane's eröffnet zweiten Standort in der Gegend von Pittsburgh und zieht riesige Menschenmengen an

Begeisterte Fans von Raising Cane's standen stundenlang Schlange vor dem neu eröffneten Restaurant an der Route 30 in North Versailles, dem zweiten Standort der beliebten Chicken-Finger-Kette im Raum Pittsburgh. Die Aufregung war spürbar, als die Kunden darauf warteten, die berühmten Chicken Fingers des Restaurants genießen zu können.

Um die große Eröffnung zu feiern, organisierte das Unternehmen eine Tombola, bei der Kunden die Möglichkeit hatten, ein Jahr lang kostenlose Cane's-Mahlzeiten zu gewinnen. Zu den glücklichen Gewinnern gehörte Joseph Russell, ein Bewohner der North Side, der seine Liebe zu den Hühnern von Raising Cane und seine Vorfreude auf ihre Ankunft in der Gegend zum Ausdruck brachte.

„Wir servieren Chicken-Finger-Gerichte. Das ist das Einzige, was auf unserer Speisekarte steht“, erklärte Justin Pesicek, Bereichsleiter der Restaurants bei Raising Cane's. „Wir machen Chicken-Finger-Mahlzeiten besser als alle anderen. Wir haben eine einzigartige Raising-Cane-Sauce, die wir von Grund auf zubereiten. Es ist ein Geheimrezept, das die Manager jeden Tag frisch zubereiten.“

Dieser Standort in North Versailles markiert das achte Raising Cane's in Pennsylvania und das 759. im ganzen Land. Nach dem Erfolg der ersten lokalen Niederlassung in Oakland Anfang des Jahres plant das Unternehmen, im Jahr 2024 zwei weitere Standorte zu eröffnen: einen in South Fayette und einen weiteren in Pleasant Hills. Der Bau dieser neuen Restaurants ist bereits im Gange und begeisterte Kunden können sich darauf freuen, bald die köstlichen Aromen von Raising Cane's in diesen neuen Bereichen zu erleben.

Während Raising Cane's seine Präsenz in Pittsburgh weiter ausbaut, ist klar, dass die Nachfrage nach den köstlichen Chicken Fingers und der typischen Soße weiterhin hoch ist. Das Engagement der Marke, ein einfaches, aber unwiderstehliches Menü anzubieten, ist zweifellos ein Erfolgsrezept, das die Kunden dazu bringt, immer wiederzukommen.

