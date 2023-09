Entwerfen von SMART-Boxen zur Minimierung von Lärminterferenzen an Radioteleskopstandorten

By

Ein multidisziplinäres Expertenteam hat eine innovative Lösung zur Minimierung von Lärmstörungen an Radioteleskopstandorten entwickelt. Radioteleskope sind darauf angewiesen, schwache Radiosignale von entfernten kosmischen Quellen zu empfangen, und jede Art von Rauschen kann diese Signale stören oder verzerren und so astronomische Studien behindern. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine ruhige Umgebung am Teleskopstandort aufrechtzuerhalten.

Um dieses Problem anzugehen, hat das Team fortschrittliche „SMART-Boxen“ entwickelt, um das Square Kilometre Array Low Frequency (SKA-Low)-Teleskop in Westaustralien mit Strom zu versorgen. Diese SMART-Boxen sind so ausgestattet, dass sie durch elektronische Geräte wie WLAN, Mobiltelefone, Teleskopmaschinen und andere Geräte in und um die Funkanlage verursachte Geräusche eliminieren.

Mit 24 Prototypen von SMART-Boxen, die zur Installation am SKA-Standort bereitstehen, wollen die Experten eine geräuschfreie Umgebung schaffen, die die Durchführung genauer astronomischer Beobachtungen erleichtert. Durch die Bereitstellung einer sauberen Stromversorgung für das Teleskop blockieren diese SMART-Boxen wirksam jegliche potenzielle Störgeräusche, die die Erkennung schwacher Funksignale behindern könnten.

Die SMART-Boxen wurden sorgfältig entwickelt, um sicherzustellen, dass sie so leise wie möglich sind und elektrische oder mechanische Geräusche vermieden werden. Dies ist wichtig, um die Empfindlichkeit des Radioteleskops aufrechtzuerhalten und eine präzise Datenerfassung zu ermöglichen.

Der Erfolg dieser Initiative wird den Weg für verbesserte astronomische Studien ebnen, indem die Auswirkungen externer Lärmquellen an Radioteleskopstandorten minimiert werden. Durch die Kombination von Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen hat das Team gezeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit bei der Suche nach innovativen Lösungen für wissenschaftliche Herausforderungen ist.

Diese Entwicklung unterstreicht die laufenden Bemühungen, die Grenzen der Astronomie zu erweitern und unser Verständnis des Universums zu verbessern. Mit der Installation der SMART-Boxen ist das SKA-Low-Teleskop in Westaustralien bestens gerüstet, um bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Radioastronomie zu liefern.

Definitionen:

– Radioteleskope: Instrumente zur Erkennung und Untersuchung von Radiowellen, die von Himmelsobjekten ausgesendet werden.

– Störgeräusche: Unerwünschte Signale oder Störungen, die den Empfang gewünschter Funksignale stören.

– SMART-Boxen: Fortschrittliche Stromversorgungssysteme zur Minimierung von Lärmstörungen an Radioteleskopstandorten.

Quellen:

– Der Originalartikel.