Neue Forschung zielt darauf ab, die Behandlung von Hautkrebs mithilfe der Quantentechnologie zu revolutionieren

Forscher des University of Sydney Nano Institute haben von der gemeinnützigen Organisation Wellcome Leap einen Auftrag zur Entwicklung von Quantentechnologie für den Einsatz im biologischen und gesundheitlichen Bereich erhalten. Das Multimillionen-Dollar-Programm mit dem Namen „Quantum for Bio“ (Q4Bio) zielt darauf ab, Anwendungen in der menschlichen Gesundheit zu identifizieren und zu demonstrieren, die in den nächsten Jahren vom Aufkommen von Quantencomputern profitieren werden.

Das Team der Universität Sydney wird sich auf die Nutzung der Quantentechnologie zur Entwicklung neuer Moleküle zur Behandlung von Hautkrebs und zur Verbesserung von Sonnenschutzmitteln konzentrieren. Herkömmliche Computer haben derzeit Schwierigkeiten, die quantenchemische Dynamik in Molekülen genau vorherzusagen, was einen erheblichen Engpass bei der Arzneimittelentwicklung darstellt. Durch die Pionierarbeit bei neuen Quantenlösungen und die Entwicklung von Algorithmen für genaue Quantensimulationen hofft das Team, die Modellierung photoaktiver chemischer Reaktionen erheblich zu verbessern.

Diese Reaktionen laufen mit so hohen Geschwindigkeiten ab, dass sie nicht in Echtzeit beobachtet werden können, was es schwierig macht, ihre Mechanismen zu verstehen und zu untersuchen. Mithilfe analoger Quantensimulationen können Wissenschaftler diese Prozesse um den Faktor 100 Milliarden verlangsamen, um sie genau zu beobachten und zu analysieren. Das Team hat kürzlich Forschungsergebnisse veröffentlicht, die diese bemerkenswerte Verlangsamung in einer Quantensimulation belegen.

Das multidisziplinäre Team unter der Leitung von Dr. Tingrei Tan, außerordentlichem Professor Ivan Kassal und Professor Pablo Fernandez Peñas hat sich zum Ziel gesetzt, Fachwissen in Quantentechnologie, Chemie und medizinischer Forschung zu bündeln, um diese komplexen Herausforderungen zu bewältigen. Ihre Forschung könnte zu einem völlig neuen Ansatz zum Verständnis und zur Behandlung von Krankheiten sowie zur Entwicklung innovativer Moleküle für medizinische Anwendungen führen.

Die Quantentechnologie befindet sich noch in den Kinderschuhen, verspricht jedoch, verschiedene Bereiche zu revolutionieren, darunter Arzneimitteldesign, Materialwissenschaften und Kryptographie. Die University of Sydney ist mit ihren umfassenden und erstklassigen Forschungskapazitäten eine ideale Institution für die Durchführung dieser Forschung.

