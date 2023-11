Neue Multiplexe von PVR INOX in Mumbai und Bhubaneswar eröffnet

By

PVR Inox, eine der führenden Multiplex-Ketten Indiens, hat kürzlich zwei neue Multiplexe in Mumbai und Bhubaneswar eröffnet. Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete im frühen Handel nach der Ankündigung einen Anstieg um 1 Prozent.

Das neue Multiplex im Jio World Centre in Mumbai verfügt über modernste Technologie, darunter ein 4K-Laserprojektionssystem, Dolby Atmos Surround Sound und 3D-Bildschirme der nächsten Generation. Unterdessen bietet das Multiplex in der Utkal Kanika Galleria Mall in Bhubaneswar hochmoderne Theaterlösungen, darunter 4K-Laserprojektion, immersives Dolby 7.1-Audio und 3D-Bildschirme der nächsten Generation.

Mit diesen Neuzugängen hat PVR Inox seine Präsenz in Westindien erweitert und betreibt nun 345 Siebe in 76 Liegenschaften sowie in Ostindien 138 Siebe in 36 Liegenschaften.

Diese jüngste Einführung hat auch die Position von PVR Inox als größtes Multiplex-Netzwerk in Indien und Sri Lanka mit insgesamt 1,711 Leinwänden in 359 Objekten in 114 Städten gefestigt.

Das neu eröffnete Maison INOX Multiplex im Jio World Center bietet ein beeindruckendes Filmerlebnis für bis zu 790 Zuschauer, darunter 2 Insignia-Leinwände, 1 IMAX-Leinwand und 3 reguläre Leinwände. Andererseits ist das 4-Säle-Multiplex in Bhubaneswar mit einer Sitzplatzkapazität von 682 Zuschauern das erste in der Stadt, das ausschließlich über 4K-Laserbildschirme verfügt.

„Wir sind stolz darauf, zehn Kinos in zwei verschiedenen Regionen unseres Landes mit ihrem einzigartigen Publikum zu eröffnen“, sagte Ajay Bijli, Geschäftsführer von PVR INOX Limited. „PVR Inox ist bestrebt, Kinos als soziale Räume und ideale Out-of-Home-Unterhaltungsziele zu entwickeln, um den wachsenden Ansprüchen der Verbraucher mit ihren einzigartigen Kinopräferenzen gerecht zu werden.“

PVR INOX baut seine Reichweite weiter aus und bietet Zuschauern in ganz Indien und Sri Lanka ein außergewöhnliches Filmerlebnis.

