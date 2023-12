Die Debatte über die Legalisierung von Marihuana verschärft sich in Ohio

Ein Besitzer einer medizinischen Marihuana-Apotheke aus dem Westwood-Viertel von Cincinnati sprach vor dem Senatsausschuss von Ohio und wies auf den fehlenden Konsens in der Frage der Legalisierung von Marihuana hin. Während das Pro-Pot-Gesetz, bekannt als Issue Two, am Wahltag von den Wählern angenommen wurde und bald in Kraft treten soll, wurden Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit, der Sicherheit und der Auswirkungen auf Kinder geäußert. Der Inhaber der Apotheke betonte, wie wichtig es sei, die mit der Legalisierung verbundenen negativen Folgen zu minimieren, indem der illegale Markt durch einfachen Zugang zu legalen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen beseitigt werde.

Allerdings weist ein Senatsvorschlag, der derzeit in Columbus diskutiert wird, erhebliche Abweichungen vom verabschiedeten Gesetz auf. Der Vorschlag beinhaltet eine Anhebung der Cannabis-Umsatzsteuer, eine Verlagerung der Finanzierung von den Städten auf den Staat, eine Verringerung der Wirksamkeit von Marihuanaprodukten, eine Begrenzung der Menge an Gras, die ein Erwachsener besitzen darf, die Abschaffung der Bestimmung für den Heimanbau, ein Verbot des öffentlichen Rauchens und die Einführung einer Obergrenze die Anzahl der landesweit zugelassenen Apotheken. Kritiker argumentieren, dass der Gesetzesvorschlag nicht weit genug geht, um Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit auszuräumen, insbesondere im Hinblick auf hohe THC-Konzentrationen, die nachweislich Sucht und schwere psychische und physische Schäden verursachen.

Während der Sitzung des Generalregierungsausschusses des Senats brachten zahlreiche Personen ihre Stimmen zum Ausdruck. Neben Kritikern und Befürwortern der Marihuana-Legalisierung äußerten auch Eltern ihre Besorgnis, darunter einer, der seine Tochter auf tragische Weise an einen Fahrer verlor, der nicht mehr Marihuana konsumierte. Die trauernde Mutter forderte den Gesetzgeber auf, Bemühungen zur Reduzierung der Fälle von durch Marihuana beeinträchtigtem Fahren Vorrang einzuräumen.

Während sich die Debatte über die Legalisierung von Marihuana in Ohio intensiviert, stehen die Gesetzgeber vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen der Bewältigung öffentlicher Gesundheitsprobleme und der Erfüllung der Forderungen derjenigen zu finden, die eine Legalisierung von Marihuana für den Freizeitkonsum befürworten. Die getroffenen Entscheidungen werden erhebliche Auswirkungen auf den Staat haben, der die Komplexität der Regulierung und Verwaltung des Zugangs zu Marihuana-Produkten bewältigen muss.