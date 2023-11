Wir stellen die neuesten Smartwatches von pTron vor: Die perfekte Synthese aus Stil und Funktionalität

pTron, eine renommierte Technologiemarke, hat kürzlich zwei hochmoderne Smartwatches vorgestellt, um den technikaffinen indischen Markt zu bedienen. Diese hochmodernen Geräte, nämlich Reflect MaxPro und Reflect Flash, verfügen über eine Fülle außergewöhnlicher Funktionen, die Verbraucher mit Sicherheit in ihren Bann ziehen werden. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was diese bemerkenswerten Smartwatches zu bieten haben.

Die Reflect MaxPro Smartwatch verfügt über ein atemberaubendes 2.01-Zoll-HD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, das Benutzer in lebendige Bilder eintauchen lässt. Der Reflect Flash hingegen verfügt über ein etwas kleineres 1.32-Zoll-Display und bietet ein kompaktes und dennoch elegantes Seherlebnis. Beide Geräte verfügen über gebogenes 2.5D-Glas für ein elegantes und nahtloses Erscheinungsbild sowie eine maximale Helligkeit von 600 Nits, die selbst bei hellem Sonnenlicht eine mühelose Lesbarkeit gewährleistet.

Unübertroffene Haltbarkeit

Beide Smartwatches sind mit der Schutzart IP68 ausgestattet und so konstruiert, dass sie den Strapazen eines aktiven Lebensstils standhalten. Sie bieten eine außergewöhnliche Wasserbeständigkeit in Süßwasserumgebungen bis zu einer Tiefe von 1.5 Metern für eine Dauer von 30 Minuten. Egal, ob Sie im Pool planschen oder in einen unerwarteten Regenschauer geraten, Sie können sicher sein, dass Ihre Smartwatch unversehrt und einsatzbereit bleibt.