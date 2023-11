Sony stellt im November ein aufregendes Lineup für PlayStation Plus vor

Sony hat gerade sein Spieleangebot für den PlayStation Plus Premium- und Extra-Spielekatalog für den Monat November angekündigt. Mit einer Mischung aus Neuerscheinungen und Klassikern kommen Abonnenten auf ihre Kosten. Das Highlight des Programms ist das hochgelobte Rollenspiel Dragon's Dogma: Dark Arisen, das am 21. November in den Dienst kommt.

Dragon's Dogma wurde von Capcom entwickelt und erschien ursprünglich im Jahr 2012 für PS3 und Xbox 360. Später erhielt es 4 eine erweiterte Edition, Dark Arisen, für PS2017 und Xbox One Rolle des Erweckten, eines mächtigen Helden, der sich auf die Suche macht, um einen Drachen zu besiegen und die von ihm vorhergesagte Apokalypse zu verhindern. Mit seiner fesselnden Hintergrundgeschichte, der fesselnden Kampfmechanik und dem innovativen Pawn-Begleitersystem hat Dragon's Dogma im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde gewonnen.

Neben Dragon's Dogma: Dark Arisen umfasst das November-Lineup eine vielfältige Auswahl an Titeln. Von der PS5-Portierung von Teardown, die vom ersten Tag an verfügbar ist, bis hin zu Klassikern wie Grandia und PaRappa the Rapper 2 ist für jeden etwas dabei. RPG-Enthusiasten kommen mit Eiyuden Chronicle: Rising und Nobunaga's Ambition: Taishi ebenfalls auf ihre Kosten.

Obwohl die Ankunft dieser neuen Spiele eine aufregende Neuigkeit ist, ist es erwähnenswert, dass einige Titel am 21. November den PlayStation Plus-Spielekatalog verlassen werden. Fans haben bis dahin Zeit, Spiele wie Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition und zu genießen Meine Zeit in Portia.

PlayStation Plus-Abonnenten können sich im November auf einen actionreichen Monat mit einer beeindruckenden Auswahl an Spielen freuen. Egal, ob Sie ein Fan von Rollenspielen sind oder andere Genres bevorzugen, es gibt viel, um Sie zu unterhalten. Merken Sie sich unbedingt den 21. November in Ihrem Kalender vor, wenn diese aufregenden neuen Titel verfügbar werden.

Häufigste Fragen

1. Wann werden die neuen Spiele zum PlayStation Plus Premium- und Extra-Spielekatalog hinzugefügt?

Die neuen Spiele sollen am 21. November hinzugefügt werden.

2. Lohnt es sich, Dragon's Dogma: Dark Arisen zu spielen?

Absolut! Dragon's Dogma: Dark Arisen gilt als unterschätzter Kult-Rollenspielklassiker mit einer faszinierenden Handlung, unterhaltsamen Kampfmechaniken und einem einzigartigen Begleitsystem. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick darauf zu werfen.

3. Welche Spiele verlassen im November den PlayStation Plus-Spielekatalog?

Zu den Spielen, die am 21. November aus dem Katalog verschwinden, gehören unter anderem Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition und My Time at Portia.