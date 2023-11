PS Plus-Update-Katalog mit neuen PS5-Spiel- und Testversionen für Premium-Abonnenten

By

Überraschenderweise haben mehrere Spiele still und leise ihren Weg in die Abonnementpakete PS Plus Extra und Premium gefunden. Einerseits haben wir ein von Ubisoft veröffentlichtes kleines Spiel, das jetzt eine PS5-Version anbietet, und andererseits eine Reihe von Titeln, die über Testversionen kostenlos gespielt werden können. Es ist für jeden etwas dabei, darunter ein großes Rollenspiel von Square Enix und ein Beat 'em up-Spiel, das bei seiner Veröffentlichung für Aufsehen sorgte. Lass uns genauer hinschauen.

Neues Ubisoft-Spiel für PS Plus Extra

Zunächst einmal hat Ubisoft ohne vorherige Ankündigung eine neue Version eines seiner kleineren Spiele veröffentlicht. Der Verlag hat eine PS5-Edition seines Spiels UNO hinzugefügt. Ja, das hast du richtig gelesen. Und seien Sie nicht zu voreilig, es abzutun, denn das Spiel ist sehr beliebt. Es ist kein Zufall, dass eine neue Version veröffentlicht wurde. Diese PS5-Edition von UNO ist jetzt Teil des Ubisoft+-Katalogs und wird sogar als „Crossbuy“ mit dem ursprünglichen UNO-Spiel für PS4 angeboten. Daher wurde das Spiel auch in die über PS Plus Extra erhältliche Sammlung aufgenommen. Diese PS5-Edition bringt verschiedene Grafik- und Audiooptimierungen mit sich, um sie an aktuelle Standards anzupassen.

Nur um Ihr Gedächtnis aufzufrischen: UNO ist ein Familienkartenspiel, bei dem das Ziel darin besteht, alle Karten auf der Hand vor Ihren Gegnern loszuwerden. Es ist ein lustiges und aufregendes Spiel mit unerwarteten Wendungen. Ubisoft bietet seit Jahren Adaptionen dieses berühmten Spiels an und jedes Mal gelingt ihnen ein kleiner Erfolg.

Viele neue Demos in PS Plus Premium

Als nächstes haben PS Plus Premium-Abonnenten Grund zur Freude, denn eine neue Welle von Demos ist eingetroffen. Auf der Speisekarte stehen Action-RPGs mit Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, unkomplizierte Shooter wie Evil West und mehrere Rennsimulationen wie TT Isle of Man und MotoGP 23. Bemerkenswert unter den Demos ist Sifu, ein anspruchsvolles Beat ’em up, das für Aufsehen sorgte dank seiner stilvollen Choreografien und seiner einzigartigen künstlerischen Leitung. Abschließend ist es erwähnenswert, dass Wizard with a Gun, eines der neuesten Spiele von Devolver, ebenfalls Teil dieser Aufstellung ist.

Neue Testversionen in PS Plus Premium

AF 23

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

CyberTD

Evil West

Matchball

MotoGP 23

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe

Sifu

Tri6: Unendlich

TT Isle of Man: Fahrt am Rande 3

Wizard with a Gun

Jede Testversion bietet eine oder mehrere Stunden Spielspaß. Wie üblich finden Sie diese neuen Spiele direkt im Demo-Tab oder auf der Store-Seite jedes Titels. Ihr gesamter Fortschritt wird gespeichert, falls Sie sich für einen dauerhaften Kauf entscheiden. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Ihre Neugier zu stillen und diese aufregenden Titel auszuprobieren!

FAQ

Kann ich die PS5-Version von UNO spielen, wenn ich die Original-PS4-Version besitze?

Ja, die PS5-Edition von UNO ist als Crossbuy erhältlich. Wenn Sie also das ursprüngliche UNO-Spiel auf PS4 besitzen, können Sie auch ohne zusätzliche Kosten auf die PS5-Version zugreifen.

Wie lange kann ich die Testversionen in PS Plus Premium spielen?

Jede Testversion bietet eine bestimmte Anzahl an Spielstunden. Die Dauer kann für jedes Spiel unterschiedlich sein. Überprüfen Sie daher am besten die Details in der Beschreibung des Spiels oder auf der Store-Seite.

Wird mein Fortschritt gespeichert, wenn ich mich nach dem Spielen der Testversion für den Kauf eines Spiels entscheide?

Ja, alle Fortschritte, die Sie während der Testversion machen, werden gespeichert und übernommen, wenn Sie sich für den dauerhaften Kauf des Spiels entscheiden.