Unity-Mann wird beschuldigt, Schecks für die Hochzeit seiner Stieftochter gefälscht zu haben

Zusammenfassung: Ein Unity-Mann steht derzeit vor Gericht, weil er angeblich einen Heimcomputer verwendet hat, um Schecks zu fälschen und Verkäufer zu bezahlen, die für die Hochzeit seiner Stieftochter im Jahr 2020 angeheuert wurden. Joseph Malago wird in mehreren Anklagepunkten wegen Fälschung, Diebstahl, ungedeckten Schecks und illegalem Waffenbesitz angeklagt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Malago habe in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft gefälschte Schecks verwendet und gefälschte Schecks im Gesamtwert von über 20,000 US-Dollar an Hochzeitsverkäufer ausgestellt. Die Schecks gingen später ein und die Verkäufer blieben unbezahlt. Darüber hinaus fand die Polizei in Malagos Haus elf Waffen, deren Besitz er aufgrund früherer strafrechtlicher Verurteilungen nicht besitzen durfte. Der Verteidiger argumentiert, dass es nicht genügend Beweise gebe, um Malagos Besitz oder Besitz der Waffen nachzuweisen.

Titel: Unity Man wegen Scheckfälschung bei Hochzeitsbetrug angeklagt

In einem erstaunlichen Fall, der sich im Westmoreland County abspielte, steht ein Unity-Mann vor Gericht, weil er angeblich gefälschte Schecks verwendet hat, um Verkäufer zu betrügen, die für die Hochzeit seiner Stieftochter angeheuert wurden. Der Prozess begann diese Woche und Joseph Malago wurde mit einer Vielzahl von Anklagen konfrontiert, darunter Urkundenfälschung, Diebstahl und illegaler Waffenbesitz.

Die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Cassidy Hatten flehte die Geschworenen an, „das Chaos zu akzeptieren“, als sie die vier Fälle gegen Malago vorstellte. Hatten betonte die Bedeutung von Augenzeugen und sorgfältiger Polizeiarbeit, ohne die dieser betrügerische Plan möglicherweise unbemerkt geblieben wäre.

Der mutmaßliche Betrug begann Anfang September 2020, als Malago Berichten zufolge in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft gefälschte Schecks verwendete. Die Staatsanwälte behaupten, dass Malago diese Schecks erfolgreich gefälscht hat, indem es Kontoinformationen verwendet hat, die von einem nahegelegenen Autohändler gestohlen wurden. Im Laufe des Monats setzte er diese betrügerische Taktik fort, was dazu führte, dass Hochzeitsverkäufer für ihre Dienste bei der Hochzeit seiner Stieftochter am 24. September 2020 im Hempfield Park unbezahlt blieben.

Laut Hatten hat Malago im Namen eines fiktiven Geschäftskontos mehrere betrügerische Schecks im Wert von über 20,000 US-Dollar ausgestellt. Unglücklicherweise für die Verkäufer gingen diese Schecks ein, was sie in eine finanzielle Notlage brachte. In einem weiteren Täuschungsakt löste Malago Ende September einen weiteren gefälschten Scheck bei einer örtlichen Kreditgenossenschaft ein.

Die Behörden fanden die benötigten Beweise bei einer Durchsuchung von Malagos Wohnung und entdeckten mehrere Computer, von denen angenommen wird, dass sie bei der Erstellung der gefälschten Schecks verwendet wurden. Darüber hinaus fanden sie 11 Waffen, deren Besitz Malago aufgrund früherer strafrechtlicher Verurteilungen verboten war.

Verteidiger Mark Adams bestritt die Vorwürfe energisch und behauptete, der Anklage fehle es an substanziellen Beweisen, die Malagos Besitz, Besitz oder Verkauf der beschlagnahmten Waffen beweisen könnten. Adams wies auch auf die Möglichkeit hin, dass Malagos Frau an der Scheckausstellung und Verteilung an die Verkäufer beteiligt gewesen sein könnte.

Der Prozess unter dem Vorsitz von Richter Tim Krieger wird voraussichtlich die ganze Woche dauern. Während das Verfahren weitergeht, warten sowohl die Verteidigung als auch die Anklage auf das Urteil, das über Malagos Schicksal entscheiden wird.