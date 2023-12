Erweiterter Amtrak-Service kommt nach Ohio: Verbindung zwischen Cleveland, Columbus, Dayton und Cincinnati

By

In einer bedeutenden Entwicklung für die Verkehrsinfrastruktur Ohios hat die Bundesregierung Mittel für die Studie eines erweiterten Amtrak-Dienstes bereitgestellt, der Cleveland, Columbus, Dayton und Cincinnati verbinden wird. Diese als 3C+D-Strecke bekannte Initiative ist eine von vier Initiativen in Ohio, die Bundesmittel für die Planung und Entwicklung eines erweiterten Schienenpersonenverkehrs in den Vereinigten Staaten erhalten.

Die Federal Railroad Administration hat außerdem die neue und erweiterte Verbindung zwischen Cleveland, Toledo und Detroit für ihr Korridorentwicklungsprogramm ausgewählt. Für jede dieser Strecken werden 500,000 US-Dollar zur Entwicklung eines Dienstentwicklungsplans bereitgestellt, in dem die Kosten, die potenzielle Fahrgastzahl, die Reisezeiten und andere Schlüsselfaktoren für die Erweiterung des Dienstes dargelegt werden.

Der Senator von Ohio, Sherrod Brown, betrachtet diese Nachricht als einen positiven Schritt zur Stärkung der Wirtschaft Ohios. Er glaubt, dass die Ausweitung des Amtrak-Dienstes größere Chancen bieten, das Geschäftswachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und Gemeinden im gesamten Mittleren Westen verbinden wird. Brown war ein überzeugter Befürworter der Sicherung der notwendigen Mittel, um die Amtrak-Expansion in Ohio Wirklichkeit werden zu lassen, und verspricht, weiterhin für kritische Infrastrukturprojekte zu kämpfen.

Während diese Finanzierung die erste Phase einer mehrjährigen Studie für einen erweiterten Service darstellt, zeigt sich der ehemalige Geschäftsführer von All Aboard Ohio, Stu Nicholson, optimistisch. Er glaubt, dass in Ohio innerhalb von vier bis fünf Jahren ein neuer Schienenpersonenverkehr eingeführt werden könnte, wenn alles nach Plan verläuft.

Die Finanzierung für künftige Erweiterungen des Schienenpersonenverkehrs erfolgt aus dem Corridor Identification and Development Program, das Teil des Ende 2021 vom Kongress verabschiedeten überparteilichen Infrastrukturgesetzes ist. Amtrak hat Ohio schon lange für den Ausbau im Visier und erkennt an, dass Ohio einer der am stärksten unterversorgten Bundesstaaten ist des Schienenpersonenverkehrs.

Der geplante Amtrak-Dienst in Ohio wäre kein Hochgeschwindigkeitszug, sondern würde sich stattdessen auf die Verbesserung bestehender Gleise und Infrastruktur konzentrieren. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass die Fahrt zwischen Cleveland und Cincinnati zunächst etwa 5 1/2 Stunden dauern würde, aber mit Streckenverbesserungen könnte sie möglicherweise auf 4 Stunden und 55 Minuten verkürzt werden.

Diese Erweiterung würde den Ohioanern eine bessere Konnektivität und Zugang zu Transportmöglichkeiten bieten, was sowohl den Bewohnern als auch den Unternehmen zugute kommen würde. Nachdem die Bundesmittel für Planung und Entwicklung gesichert sind, ist Ohio auf dem besten Weg, die Vision eines erweiterten Amtrak-Dienstes zu verwirklichen, der Großstädte im ganzen Bundesstaat verbinden wird.