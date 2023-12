Professor Layton and the New World of Steam erscheint 2025 auf Nintendo Switch

Level 5 hat kürzlich angekündigt, dass das mit Spannung erwartete Spiel Professor Layton and the New World of Steam im Jahr 2025 auf der Nintendo Switch-Plattform erscheinen wird. Die offizielle Website des Spiels wurde mit einem neuen Veröffentlichungsfenster und einem spannenden Trailer aktualisiert, der den Fans einen Vorgeschmack auf die Zukunft gibt.

Dieser neue Teil der Professor Layton-Reihe spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Professor Layton und die ungewickelte Zukunft. Die Geschichte spielt sich im amerikanischen Steam Bison ab, wo hochentwickelte Dampfmaschinen die Welt revolutioniert und sogar die technologischen Fortschritte Londons übertroffen haben. Ein mysteriöser Vorfall in Steam Bison bereitet den Weg für ein neues Abenteuer mit Professor Layton und seinem treuen Lehrling Luke.

Professor Hershel Layton ist für seine Expertise in Archäologie und Rätseln bekannt und lüftet weiterhin Rätsel auf der ganzen Welt. Inzwischen ist Luke Triton, Laytons selbsternannter erster Lehrling, aus familiären Gründen in die USA gezogen. Seine Leidenschaft für Rätsel bleibt jedoch bestehen und er nutzt seine angeborene Kreativität, um alltägliche Rätsel zu lösen, und hat als „Detective Luke“ an Popularität gewonnen.

Da die Veröffentlichung des Spiels für 2025 geplant ist, gibt es Spekulationen darüber, ob es auch auf Nintendos Konsole der nächsten Generation, möglicherweise Nintendo Switch 2, erscheinen wird. Obwohl dies angesichts des Veröffentlichungszeitpunkts wahrscheinlich erscheint, ist es wichtig zu beachten, dass Nintendo dies bereits zuvor angegeben hat Zusage, die aktuelle Switch-Konsole bis 2025 weiterhin zu unterstützen.

Professor Layton and the New World of Steam ist der zehnte Teil der Layton-Reihe und der achte Teil mit Hershel Layton als Protagonistin. Fans haben seit seinem letzten Auftritt im Crossover-Spiel mit Phoenix Wright: Ace Attorney im Jahr 10 sehnsüchtig auf Laytons Rückkehr in eine Hauptrolle gewartet. Der neueste Layton-Titel, Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy, wurde ursprünglich für Nintendo veröffentlicht 2014DS im Jahr 3 und erhielt später im Jahr 2017 einen Switch-Port.

Während sich Level 5 auf die Enthüllung dieses aufregenden neuen Abenteuers im Jahr 2025 vorbereitet, können Fans knifflige Rätsel, fesselnde Geschichten und charmante Charaktere erwarten, die zum Synonym für die Professor-Layton-Reihe geworden sind.