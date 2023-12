Eröffnung eines neuen Marihuana-Ladens im nördlichen Onondaga County

By

Ein professioneller Wrestler und ein ehemaliger Wrestling-Promoter bereiten die Eröffnung eines Marihuana-Einzelhandelsgeschäfts im nördlichen Teil des Onondaga County vor. Benjamin Duerr und Josh Jeanneret haben kürzlich vom Staat die Genehmigung erhalten, eine Apotheke im Rahmen des New Yorker Conditional Adult-Use Retail Dispensary-Programms zu betreiben.

Duerr, der unter dem Namen Bin Hamin ringt, drückte seine Begeisterung über den Übergang vom Wrestling zur Cannabisindustrie aus. „Ich bin ein Cannabis-Kenner und suchte auch nach einem Ausweg aus dem professionellen Wrestling“, sagte Duerr. „Das kann meine ganze Zukunft sein.“

Das Duo, das unter dem Namen Raven Dispensaries LLC firmiert, wartet auf die endgültige Inspektion durch den Staat, um mit dem Verkauf beginnen zu können. Sie haben sich für Marketfair North in Clay als Standort entschieden, nachdem sie festgestellt hatten, dass ihre ursprüngliche Wahl zu nahe an einer Grundschule lag. Das Einkaufszentrum, das Einzelhändler wie Staples, Joann Fabrics und Larger than Life Comics beherbergt, scheint für ihr neues Unternehmen vielversprechend zu sein.

Obwohl Jeanneret selbst kein Marihuana konsumiert, sieht er diese Chance als etwas Neues und Anderes auf dem Markt. Das Paar plant außerdem, über seinen Laden Tieradoptionen zu sponsern und sich an anderen gemeinschaftsbezogenen Aktivitäten zu beteiligen.

Trotz Hindernissen auf dem Weg hat das Duo durchgehalten. Jeanneret betont, wie wichtig es sei, angesichts von Verzögerungen optimistisch und flexibel zu bleiben. „Man muss einfach darüber lachen“, sagte er. „Nicht alles geht so schnell, wie man es möchte.“

Die Einrichtung dieses neuen Marihuana-Ladens bietet nicht nur eine einzigartige Einzelhandelsmöglichkeit für die Bewohner der Region, sondern trägt auch dazu bei, frühere Ungerechtigkeiten bei der Strafverfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Marihuana zu beseitigen. Da die endgültige Genehmigung noch aussteht, wartet die Gemeinde gespannt auf die Eröffnung der Raven Dispensaries im nördlichen Onondaga County.