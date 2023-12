Trailer zu „Prince of Persia: The Lost Crown“ geleakt und enthüllt kommende spielbare Demo

Ein durchgesickerter Trailer zum mit Spannung erwarteten Spiel Prince of Persia: The Lost Crown hat das Internet im Sturm erobert. Der Trailer, der versehentlich von PlayStation Brazil hochgeladen und inzwischen entfernt wurde, enthüllte aufregende neue Details über das Spiel, darunter die Veröffentlichung einer spielbaren Demo am 11. Januar.

Während die Enthüllung die Fans über die fehlende Ankündigung der diesjährigen Game Awards enttäuscht hat, hat sie auf jeden Fall viel Neugier und Vorfreude geweckt. Schnell denkenden Fans gelang es, das Filmmaterial aufzunehmen und erneut hochzuladen, sodass ein breiteres Publikum einen Blick auf das Angebot des Spiels werfen konnte.

Der neu enthüllte Trailer konzentriert sich nicht nur auf die fesselnde Handlung des Spiels, sondern bietet auch mehr Einblick in das Gameplay selbst. Von todesmutigen Jump'n'Run-Abschnitten bis hin zu intensiven Kampfsequenzen präsentiert der zweiminütige Trailer die visuell beeindruckende Grafik des Spiels und stellt den Spielern Sargon vor, den Protagonisten des Spiels.

Prince of Persia: The Lost Crown, das Anfang des Jahres angekündigt wurde, markiert eine neue Version von Ubisofts beliebter Action-Adventure-Franchise. Während der Verlag noch am Remake von Prince of Persia: The Sands of Time arbeitet, soll The Lost Crown eine unverwechselbare Geschichte mit innovativer Mechanik und Grafik liefern.

Im Juni hatten glückliche Spieler die Gelegenheit, eine praktische Vorschau des Spiels zu erleben. Das Feedback war überwältigend positiv und die Spieler lobten die einzigartige Entwicklung des Spiels hin zu einem 2D-Metroidvania-Stil. Dieser unerwartete Ansatz hat der Serie neues Leben eingehaucht und die Fans gespannt und gespannt auf das, was noch kommt, zurückgelassen.

Kürzlich wurden während einer Nintendo Direct-Präsentation weitere Gameplay-Aufnahmen enthüllt, die die Weiterentwicklung des Spiels noch deutlicher machen. Mit jedem Blick beeindruckt Prince of Persia: The Lost Crown weiterhin und weckt Vorfreude auf die bevorstehende Veröffentlichung.

Während die Fans gespannt auf die Veröffentlichung der spielbaren Demo warten, ist klar, dass sich Prince of Persia: The Lost Crown zu einem Spiel entwickelt, das seinen Wurzeln treu bleibt und den Spielern gleichzeitig aufregende neue Erlebnisse bietet. Der Januar 2024 kann nicht früh genug kommen!

