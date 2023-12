Neues Prince of Persia-Spiel: Eine erfrischende Interpretation des Franchise

By

Überraschenderweise hat Ubisoft ein neues Prince of Persia-Spiel veröffentlicht, das von den Erwartungen der Fans abweicht. Dieses Spiel mit dem Titel „The Lost Crown“ bietet eine neue Herangehensweise an das Franchise und präsentiert ein Gameplay im Metroidvania-Stil, das die Fans vor Staunen am Kopf kratzen lässt.

Im Gegensatz zum lang erwarteten Remake des beliebten Spiels „The Sands of Time“ aus dem Jahr 2003, auf das die Fans sehnsüchtig gewartet haben, geht „The Lost Crown“ einen Schritt in eine andere Richtung. Als Sargon, einer der Unsterblichen, dessen Aufgabe es ist, Persien zu beschützen, begeben sich die Spieler nach einem monumentalen Verrat auf ein 20–25-stündiges Abenteuer auf dem chronoverfluchten Berg Qaf.

Eines der herausragenden Merkmale des Spiels ist sein Kampfsystem, das an das ursprüngliche Prince of Persia-Spiel erinnert. Spieler müssen schnelle Reflexe zeigen, um Angriffe von Feinden mit verschiedenen Waffen abzuwehren. Der Kampf ist anspruchsvoll und erfordert ein präzises Timing, um ihn zu meistern. Bosskämpfe sorgen für zusätzliche Spannung, schaffen aber eine gute Balance zwischen Herausforderung und Frustration.

Zusätzlich zu den intensiven Kämpfen behält „The Lost Crown“ auch die für die Prince of Persia-Serie charakteristische Präzisionsplattform bei. Die Spieler müssen sich in tückischen Umgebungen zurechtfinden, und obwohl ein Scheitern nicht zum sofortigen Tod führt, wird dadurch ein Teil der Gesundheitsleiste aufgebraucht, was die Herausforderung noch erhöht.

Das Spiel führt außerdem eine Karte im Metroidvania-Stil ein, auf der die Spieler im Laufe ihres Fortschritts verschiedene Wege erkunden und Gebiete erneut besuchen müssen. Während einige Spieler diese Durchquerung als umständlich empfinden, verleiht sie dem Gameplay Tiefe und ermöglicht die Entdeckung von Upgrades und Amuletten, die die Fähigkeiten des Protagonisten verbessern.

Grafisch lässt „The Lost Crown“ noch Raum für Verbesserungen, allerdings verspricht Ubisoft eine flüssige 60fps-Performance auf allen Plattformen. Das Unternehmen arbeitet immer noch an der Feinabstimmung des Spiels und kleinere Leistungsprobleme, die während der Vorschau aufgetreten sind, werden wahrscheinlich vor der offiziellen Veröffentlichung Mitte Januar behoben.

Während der Onboarding-Prozess für einige Spieler ein Streitpunkt sein mag und die Kampfmechanik eine Weile braucht, um sich zu entfalten, bietet „The Lost Crown“ ein tiefgründiges, geradliniges Metroidvania-Erlebnis, das Prince of Persia-Fans sicher gefallen wird. Mit seiner einzigartigen Interpretation des Franchise und der erfrischenden Spielmechanik hat es das Potenzial, das Gaming-Jahr 2024 mit Bravour zu starten.