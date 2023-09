By

Eine von Yosuke Kondo vom Tokyo Institute of Technology geleitete Forschungsmannschaft war als Beobachter für die Premiere eines seltenen Sauerstoffisotops, nämlich Sauerstoff-28, zuständig. Dies wurde in einem Partikelbeschleuniger von Riken entdeckt, einem berühmten japanischen Atomforschungsinstitut.

Sauerstoff-28 gilt aufgrund seiner 8 Protonen und seiner 20 Neutronen als eine neue „magische“ Verdoppelung, die im Kern als magisch gilt. Diese Anzahl entspricht der maximalen Anzahl an Nukleonen, die auf einer Couch in einem Atomkraftwerk entsorgt werden könnten.

Obwohl Oxygène-28 aufgrund seiner magischen Struktur als stabil in der Theorie betrachtet wurde, dauerte es nicht länger als 10^-22 Sekunden, bis es in Frage kam, „magisch“ zu sein. Die Riken-Fans haben dieses Isotop nicht direkt beobachtet, aber es wurde von der Präsenz der Flugbahnen und der Energie von Sauerstoff-24 und den bei der Zerstörung emittierten Neutronen begleitet.

Die Entdeckung von Sauerstoff-28 stellt einen Ausnutzer dar, der viele Jahre nach der Suche nach ihm verloren hat. Die Suchenden haben eine Calcium-48-Faser verwendet, die mit einem Berylliumkabel verbunden ist, da sie eine Reihe von Atomen und mehr enthält, nicht Fluor-29. Anschließend wurde es mit einem flüssigen Wasserstoffstrom bombardiert, der bei einer Kollision zwischen einem Fluor-28-Proton und einem Wasserstoffstrom-Proton Sauerstoff-29 erzeugte.

Diese Entdeckungen über die magischen Atome sind eine Frage der Stabilität der Atome. Sie verstehen auch die starke Interaktion, die im Kern des Zusammenhalts unserer Atome liegt, und sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung chemischer Elemente in der Universität.

Bei der Suche nach dem Reichtum an Neutronen-Isotopen zeigt sich, dass Sauerstoff-28 einen Blick auf das Verständnis der Mechanismen wirft, die in den Neutronen-Stoffen entstehen und die Bildung wesentlicher chemischer Elemente für unsere Existenz und unsere Technologien beeinflussen Moderne.

