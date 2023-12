Met-Ed kündigt geplante Stromausfälle in den Landkreisen York und Cumberland an

Met-Ed, das Versorgungsunternehmen, das die Bezirke York und Cumberland versorgt, hat zwei bevorstehende geplante Ausfälle angekündigt, um notwendige Projekte durchzuführen und die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Auch wenn diese Ausfälle für einige Kunden unangenehm sein können, sind sie für die Aufrechterhaltung eines zuverlässigen und sicheren elektrischen Systems unerlässlich.

Am Freitag, dem 8. Dezember, wird es bei etwa 300 Kunden im New Park-Gebiet des York County von 7 bis 7 Uhr zu einem Stromausfall kommen. Met-Ed hat Anstrengungen unternommen, um Kunden durch Robocalls über den Ausfall zu informieren; Aufgrund veralteter Telefonnummern konnten jedoch nicht alle erreicht werden. Die betroffenen Kunden wohnen in der Nähe zahlreicher Straßen, darunter Woollen Mill Road, New Park Road, Main Street und viele andere. Bei ungünstigen Wetterbedingungen ist der Regentermin für diesen Ausfall auf den 9. Dezember festgelegt.

Darüber hinaus wird es am Mittwoch, dem 13. Dezember, von 113:9 bis 2:15 Uhr zu einem separaten Ausfall bei XNUMX Kunden in Mount Holly Springs, Cumberland County, kommen. Betroffene Kunden in diesem Bereich werden über Robocalls über den Ausfall informiert. Zu den betroffenen Straßen gehören Watts Street, North Baltimore Avenue, Chestnut Street und Walnut Street. Bei schlechtem Wetter ist der Regentermin für diesen Ausfall der XNUMX. Dezember.

Met-Ed bedauert die durch diese Ausfälle verursachten Unannehmlichkeiten, betont jedoch, wie wichtig es ist, die notwendigen Wartungsarbeiten durchzuführen, um ein zuverlässiges elektrisches System zu gewährleisten. Kunden wird empfohlen, bei Bedarf alternative Vorkehrungen zu treffen, z. B. elektronische Geräte im Voraus aufzuladen und während des Ausfalls batteriebetriebene Lichtquellen zu verwenden. Met-Ed wird gewissenhaft daran arbeiten, die Auswirkungen zu minimieren und die Projekte so schnell wie möglich abzuschließen.

