Andale Cantina expandiert mit neuer Tequila-Bar in die Innenstadt von Buffalo

Andale Cantina, eine beliebte mexikanische Restaurantkette, bringt mit der Eröffnung einer neuen Tequila-Bar ihre Aromen und ihre lebendige Atmosphäre in die Innenstadt von Buffalo. Der neue Standort, bekannt als Andale Tequila Bar, wird sich in 500 Seneca befinden und den Platz einnehmen, den Compass Run Anfang des Jahres freigelassen hatte.

Die neue Tequila-Bar gehört Amigos Del Pueblo Cuatro Inc., dem Unternehmen hinter Andale Cantina, und verspricht den Gästen ein einzigartiges Erlebnis. Während das Dekor dem der bestehenden Andale Cantina-Standorte in Depew, Williamsville und East Amherst ähneln wird, bietet die Speisekarte der Andale Tequila Bar eine frische Variante der mexikanischen Küche.

„Wir werden das Beste von dem, was wir haben, nehmen und es zu einem Ganzen kombinieren und gleichzeitig neue Ideen und Artikel einführen“, erklärte Francisco Audelo, einer der Eigentümer von Amigos Del Pueblo Cuatro Inc. In Zusammenarbeit mit seinem Neffen Roberto Audelo Gemeinsam mit seinen Partnern Edgar Guzman und Fernando Guzman möchte Audelo eine verlockende Menü- und Getränkeauswahl kreieren, die den reichen Geschmack und die Vielseitigkeit der mexikanischen Küche unterstreicht.

Andale Cantina hat in der Gegend von Buffalo aufgrund seiner authentischen mexikanischen Gerichte und seiner lebendigen Atmosphäre eine treue Anhängerschaft gewonnen. Mit der Hinzufügung der Andale Tequila Bar erhalten Bewohner und Besucher der Innenstadt von Buffalo ein neues Ziel, an dem sie eine große Auswahl an Tequilas, Cocktails und eine Speisekarte genießen können, die von der Fusion mexikanischer und kalifornischer Aromen inspiriert ist.

Die Erweiterung in die Innenstadt von Buffalo markiert einen aufregenden Meilenstein für Andale Cantina und Amigos Del Pueblo Cuatro Inc. Während sich das Team darauf freut, die Türen der Andale Tequila Bar zu öffnen, können sich die Gäste auf eine Auswahl köstlicher Gerichte und sorgfältig zubereiteter Getränke freuen und tauchen Sie gleichzeitig in die lebhafte Atmosphäre ein, die Andale Cantina zu einem beliebten Ort in der lokalen Restaurantszene gemacht hat.