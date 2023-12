ShreddRRz Food Truck und Restaurant werden endgültig geschlossen

Das beliebte lokale Unternehmen ShreddRRz hat angekündigt, seinen Betrieb im Midstate-Gebiet endgültig einzustellen. In einem herzlichen Facebook-Beitrag bedankte sich der Eigentümer bei seinen treuen Kunden und Freunden, die ihre Food-Truck- und Restaurant-Projekte über die Jahre hinweg unterstützt haben. Sie erklärten jedoch, dass es an der Zeit sei, ShreddRRz ein Ende zu setzen und sich vom Markt zurückzuziehen.

ShreddRRz betreibt drei verschiedene Standorte, darunter einen Imbisswagen, ein Restaurant am Allentown Boulevard in Harrisburg und einen Stand auf dem Fresh Market in Hershey. Alle drei werden nach diesem Wochenende geschlossen. Die Eigentümer teilten die letzten Öffnungszeiten ihres Restaurants und Fresh Market-Standes in Harrisburg mit und gaben den Kunden die Möglichkeit, ein letztes Mal vorbeizuschauen.

ShreddRRz wurde 2016 von Rob Billet und Rock Kinderman gegründet und erfreute sich in der Region schnell großer Beliebtheit. Sie erweiterten ihr Geschäft durch die Eröffnung eines stationären Restaurantstandorts im April 2021 und den Aufbau eines Stands auf dem Fresh Market im Jahr 2022. Leider gelang es den Eigentümern trotz ihrer Bemühungen nicht, die erwarteten Umsätze an diesen zusätzlichen Standorten zu erzielen, was sie dazu veranlasste Treffen Sie die schwierige Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen und das Unternehmen zu schließen.

ShreddRRz wird am Samstag, den 9. Dezember, offiziell den gesamten Betrieb einstellen. Die örtliche Gemeinschaft und treue Kunden werden die einzigartigen Geschmacksrichtungen und Menüoptionen, die ShreddRRz bietet, mit Sicherheit vermissen. Allerdings ist es immer bittersüß, wenn ein beliebtes Lokal beschließt, seine Türen zu schließen.

Sobald weitere Informationen verfügbar sind, wird abc27 news die Öffentlichkeit weiterhin auf dem Laufenden halten.

