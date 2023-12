Neue Informationen zum Raubüberfall im Township Saginaw veröffentlicht

Zusammenfassung: Die Polizei der Gemeinde Saginaw bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Identifizierung eines Verdächtigen, der kürzlich an einem Raubüberfall in einem örtlichen Kroger-Laden beteiligt war. Der Vorfall ereignete sich am Montag, dem 4. Dezember, im Kroger in der State Street. Der Verdächtige, der als schlanker Mann beschrieben wurde, näherte sich dem Kundendienst und verlangte Geld, wobei er angab, eine Pistole bei sich zu haben. Nachdem er das Geld erhalten hatte, flüchtete der Verdächtige in einem weißen Nissan Altima vom Tatort, wobei die Beifahrerseite beschädigt wurde. Die Polizei bittet jeden, der Hinweise hat, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Die Behörden der Gemeinde Saginaw haben neue Details zum jüngsten Raubüberfall auf ein Kroger-Geschäft in der State Street veröffentlicht. Der bislang unbekannte Tatverdächtige betrat am 11. Dezember kurz nach 30:4 Uhr das Geschäft und wandte sich an den Kundendienst. Augenzeugen berichteten, der Verdächtige habe das Personal mit einer versteckten Waffe bedroht und Zugang zur Kasse verlangt.

Der Tatverdächtige wird als schlank gebaute Person beschrieben, die ein blaues Kapuzenpullover, helle Jeans und weiße Schuhe trug. Er hatte das Nummernschild seines weißen Nissan Altima mit einem Tuch oder Lappen abgedeckt. Insbesondere wurde festgestellt, dass das Fahrzeug deutliche Schäden an der Beifahrerseite aufwies und dass an derselben Stelle eine Felge fehlte oder ein Reserverad befestigt war.

Beamte der Strafverfolgungsbehörden bitten öffentlich um Unterstützung bei der Identifizierung des Verdächtigen und fordern jeden mit relevanten Informationen auf, sich zu melden. Den Bewohnern wird empfohlen, die Polizeibehörde der Gemeinde Saginaw telefonisch unter 989-791-7226 zu kontaktieren oder sie über ihre offizielle Facebook-Seite zu kontaktieren.

Die Untersuchung dieses Vorfalls ist noch nicht abgeschlossen. Die Behörden sammeln fleißig Beweise und gehen Hinweisen nach. Die Polizei hofft, dass die Veröffentlichung dieser neuen Details die Gemeinde dazu veranlassen wird, wichtige Informationen bereitzustellen, die zur Lösung des Falls beitragen könnten.

