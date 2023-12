Waffen- und Kokainfund in Hinesburg Community School gibt Anlass zur Sorge

By

Nach einem jüngsten Vorfall an der Hinesburg Community School wurden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Schülern geäußert, nachdem auf dem Schulhof eine geladene Waffe und eine Tüte Kokain gefunden wurden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen, als ein Student die Waffe entdeckte und ein anderer Student in derselben Gegend die Tüte Kokain fand.

Die Polizei von Hinesburg wurde umgehend benachrichtigt und begann mit den Ermittlungen. Als die Beamten jedoch versuchten, das Schulgelände zu durchsuchen, konnten sie den Klassenbereich des Kindergartens nicht inspizieren, da sie befürchteten, die jungen Schüler zu erschrecken. Die Entscheidung, diesen Bereich nicht zu durchsuchen, warf bei Eltern und der Gemeinde Fragen zu den allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen an der Schule auf.

Der Superintendent der Champlain Valley Schools, Rene Sanchez, bestätigte, dass während des Vorfalls keine Sperrung durchgeführt wurde. Dieser Mangel an sofortiger Kommunikation verstärkte die Besorgnis der Eltern, die erst am Ende des Tages auf die Reaktion der Polizei aufmerksam wurden, nachdem sie eine E-Mail von der Schulleitung erhalten hatten.

Die Polizei untersucht nun einen möglichen Zusammenhang zwischen der Waffe, der Kokaintüte und einem anderen Vorfall in der Nacht zuvor, bei dem ein Verdächtiger mit seinem Fahrzeug einen Unfall hatte und zu Fuß flüchtete. Die Polizei von Hinesburg hat den Verdächtigen als Jermaine Rushing im Alter von 26 Jahren identifiziert, das Alter der Studenten, die die Waffe und das Kokain entdeckten, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Die Schulleitung versicherte den Eltern, dass den betroffenen Schülern und Mitarbeitern insbesondere in der zweiten Klasse Unterstützung geboten werde. Der Vorfall hat jedoch zu Diskussionen über die Notwendigkeit zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen und -protokolle geführt, um das Wohlergehen der Schüler der Hinesburg Community School zu gewährleisten.

Während die Untersuchung dieser beunruhigenden Ergebnisse noch andauert, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Gemeinschaft zusammenkommt, um diese Sicherheitsbedenken anzugehen und auf die Umsetzung wirksamer Maßnahmen hinzuarbeiten, die solche Vorfälle in Zukunft verhindern. Die Sicherheit der Schüler sollte sowohl für die Schulverwaltung als auch für die breitere Gemeinschaft immer oberste Priorität haben.