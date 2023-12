Eine Reihe von Autodiebstählen löst im Delaware County Panik aus

In einer Reihe beunruhigender Ereignisse wurden die Bewohner von Upper Chichester Township von einer Reihe von Autodiebstählen und Einbrüchen erschüttert, die in den frühen Morgenstunden des Montags stattfanden. Die örtliche Polizei untersucht derzeit die Vorfälle, analysiert die Videoaufnahmen akribisch und geht Hinweisen nach, in der Hoffnung, die für die Verbrechen verantwortlichen Täter zu identifizieren.

Die Einbrüche ereigneten sich gegen 2 Uhr morgens in der Euclid Avenue, im East Helms Manor und in der Meetinghouse Road und hinterließen in der Gemeinde einen Zustand der Frustration und Verwirrung. Einige Bewohner äußerten Angst und tiefe Besorgnis darüber, dass die Verbrechen zu nahe an ihrem Zuhause stattfanden. Tiffany und Allen Hansell waren ungläubig, als sie erfuhren, dass Allens Ford Explorer gestohlen worden war, während ein anderes ihrer Fahrzeuge durchsucht worden war. Der Autositz ihres Kleinkindes wurde achtlos auf die Straße geschleudert, was ihren Schock noch verstärkte. Das Paar meldete den Vorfall umgehend der örtlichen Polizei, die wiederum mindestens drei weitere gestohlene Autos und mehrere weitere Einbrüche bestätigte.

Von Action News erhaltene Sicherheitsaufnahmen zeigten den SUV der Hansells, der durch die Nachbarschaft fuhr, sowie zwei nicht identifizierte Personen, die mit Taschenlampen bewaffnet das Grundstück eines Nachbarn betraten. Die Situation hat die Anwohner verärgert, und Vincent DiMaggio, dessen Auto ebenfalls gestohlen wurde, bezeichnete die Situation als „lächerlich“. DiMaggio und seine Freundin wurden durch das Geräusch geweckt, als ihre Fahrzeuge aus der Einfahrt geholt wurden. Während es ihm gelang, den gestohlenen Kia seiner Freundin mithilfe von GPS in einer Straße in Wilmington, Delaware, aufzuspüren, nahm die Tortur eine noch surrealere Wendung. DiMaggio sah, wie der Dieb in seinem gestohlenen Auto vorbeifuhr, während er neben den Polizisten stand. Trotz Verfolgung konnte die Polizei den Täter nicht fassen.

Die Polizei von Upper Chichester Township arbeitet mit den Behörden in Delaware zusammen, wie aus der Bestätigung einer Verfolgung im Nachbarstaat hervorgeht. Darüber hinaus zeigen Sicherheitsfotos, die von einer Tankstelle in Wilmington erhalten wurden, eine maskierte Person, die möglicherweise versucht hat, die Kreditkarte von DiMaggios Freundin zu verwenden.

Die Folgen dieser Verbrechen gehen über den Verlust von Fahrzeugen hinaus; DiMaggio, ein Maurer, findet Werkzeuge im Wert von 2,000 Dollar, die er in seinem Auto aufbewahrt hat. Das Gefühl der Verletzung und des Unbehagens unter den Nachbarn ist spürbar und lässt sie fragen, was als nächstes kommen könnte. Angesichts der zunehmenden Besorgnis fordern die Bewohner die örtlichen Strafverfolgungsbehörden auf, die Patrouillen in der Gegend zu verstärken, um weitere kriminelle Aktivitäten abzuschrecken.

Während die Ermittlungen andauern, bittet die Polizei der Gemeinde Upper Chichester die Öffentlichkeit um Hinweise zur Identität der beteiligten Verdächtigen. Alle relevanten Hinweise sollten den Behörden so schnell wie möglich gemeldet werden.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Eine Reihe von Autodiebstählen löst im Delaware County Panik aus