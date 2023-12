Unbekannte Überreste in der Gegend von South Fulton gefunden

Zusammenfassung: Die Behörden in South Fulton, Georgia, bitten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung der Überreste eines Mannes, die in einem Waldgebiet in der Nähe eines Industriegebiets gefunden wurden. Der schätzungsweise zwischen 36 und 48 Jahre alte Mann wurde am 24. September von einem Jäger entdeckt. Die Polizei ist sich nicht sicher, wie lange der Mann schon am Tatort war, aber er wurde zuletzt in Jeans und einem T-Shirt gesehen. Das Georgia Bureau of Investigation hat eine Skizze veröffentlicht, in der Hoffnung, Hinweise zu generieren. Jeder, der Informationen hat, wird gebeten, sich an die Polizei von South Fulton zu wenden.

Geheimnisvolle Entdeckung in South Fulton: Wer war er?

Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden in South Fulton, Georgia, bitten die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Identifizierung der Überreste einer Person, die in einem abgelegenen Waldgebiet neben einem Industriestandort gefunden wurde. Die grausige Entdeckung wurde am 24. September von einem wachsamen Jäger gemacht, der auf die Überreste stieß, als er den dichten Wald hinter dem Wheaton Drive durchquerte. Die Polizei von South Fulton und das Georgia Bureau of Investigation arbeiten intensiv daran, die Identität des Verstorbenen festzustellen.

Die Ermittler schätzen, dass die Altersspanne der Person zwischen 36 und 48 Jahren liegt, aber darüber hinaus sind wichtige Details über die Person noch nicht bekannt. Die Todesursache und der Zeitpunkt des Todes sind unbekannt, so dass die Ermittler nicht wissen, wie lange die sterblichen Überreste der Person schon dort waren. Die Person wurde zuletzt in Jeans und T-Shirt gesehen, entscheidende Identifizierungsinformationen wie Tätowierungen oder charakteristische Merkmale müssen jedoch noch bekannt gegeben werden.

Um den Identifizierungsprozess zu erleichtern, hat das Georgia Bureau of Investigation eine Skizze der unbekannten Person erstellt, in der Hoffnung, dadurch Hinweise zu generieren und jemanden zu veranlassen, Informationen zu melden. Während die Ermittlungen voranschreiten, bittet die South Fulton Police Department jeden, der über den Fall Bescheid weiß, sich zu melden und alle Details anzugeben, die helfen könnten, Licht in diese mysteriöse Entdeckung zu bringen.

Wenn Sie Informationen zu den nicht identifizierten Überresten haben, die in South Fulton gefunden wurden, wenden Sie sich bitte an die Polizei von South Fulton. Ihr Beitrag könnte dazu beitragen, den Fall abzuschließen und den Angehörigen des Opfers Antworten zu geben.