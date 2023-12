Pokémon Scarlet und Violet: Legendäre Pokémon kehren in der Erweiterung „The Hidden Treasures“ zurück

Für die kommende Erweiterung von Pokémon Scarlet und Violet, The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk, die am 14. Dezember 2023 erscheinen soll, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Obwohl wir bereits von den neuen legendären Pokémon Terapagos wussten, war dies der Fall gab bekannt, dass auch beliebte Legenden der Fans auftreten werden. An dem Abenteuer nehmen Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo und Lunala teil.

Nicht nur diese legendären Kreaturen werden zurückkehren, sondern auch viele andere aus der gesamten Pokémon-Serie werden ein Comeback feiern. Trainer haben die Möglichkeit, den ursprünglichen legendären Vögeln sowie Entei, Suicune und Raikou zu begegnen. Dazu müssen sie die Hauptgeschichte von The Hidden Treasures of Area Zero Teil 2: The Indigo Disk abschließen und an der Blueberry Academy eine Figur namens Snacksworth treffen.

Trainer können an Blueberry Quests (BBQs) im Terarium teilnehmen und Snacks von Snacksworth verdienen. Diese Snacks ermöglichen es ihnen, in der Paldea-Region auf bestimmte legendäre Pokémon aus der Serie zu treffen. Snacksworth wird auch sein umfangreiches Wissen über diese Pokémon teilen und Trainer mit Geschichten über seine eigenen heldenhaften Begegnungen mit ihnen verwöhnen.

Zusätzlich zur Rückkehr der legendären Pokémon bieten Pokémon Scarlet und Violet einen aufregenden neuen Synchro-Modus. Spieler, die im Abenteuer weit genug fortgeschritten sind, können die Synchro-Maschine nutzen, um die Welt mit den Augen ihres Lieblings-Pokémon zu sehen.

Und das ist nicht alles! Alle bisherigen Starter-Pokémon werden auch in Pokémon Scarlet und Violet erhältlich sein, was den Trainern noch mehr Optionen und Abwechslung bietet.

Während Pokémon Scarlet und Violet mutige neue Ideen eingebracht haben, bewertet die Rezension von IGN die Erweiterung mit 6/10. In der Rezension wird erwähnt, dass die Konzepte zwar fantastisch sind, es aber einige Aspekte gibt, die bei der Umsetzung des Spiels unvollendet wirken oder fehlen.

Freust du dich darauf, legendären Pokémon zu begegnen und die erweiterte Welt von Pokémon Scarlet und Violet zu erkunden? Die Veröffentlichung von „The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk“ steht vor der Tür, also machen Sie sich bereit für ein neues Abenteuer mit Ihrem Lieblings-Pokémon!

