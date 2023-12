Pokémon Scarlet und Violet: The Indigo Disk erweitert die Welt

By

Der zweite DLC für Pokémon Scarlet und Violet mit dem Titel The Indigo Disk bietet Spielern ein erweitertes Erlebnis mit neuen Funktionen, Pokémon und dem Abschluss schwebender Handlungsstränge. Während das Basisspiel einige Mängel aufwies, schafft es The Indigo Disk, der Open-World-Umgebung neues Leben einzuhauchen, sodass es sich für die Spieler lohnt, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen.

Der DLC stellt die Blueberry Academy vor, die Traumeinrichtung eines Pokémon-Trainers mit Sitz in der Unova-Region. Mit seinen vier verschiedenen Biomen ermöglicht die Blueberry Academy den Spielern, Pokémon in Lebensräumen zu fangen und zu studieren, die ihrer natürlichen Heimat nachempfunden sind. Die Akademie wird zu einem zentralen Knotenpunkt für die Bildung von Teams, die Anpassung von Charakteren und die Teilnahme an Doppelkämpfen, die strategisches Denken erfordern.

Über die Hauptgeschichte hinaus bietet die Blueberry Academy eine Fülle spannender Aktivitäten wie das Einladen von Trainern aus der Region Paldea, Optionen zur Charakteranpassung und das Aufspüren legendärer Pokémon in einem einzigartigen Endspielszenario. Der Zugriff auf diese Funktionen und Nebengeschichten kann jedoch aufgrund der fehlerhaften Natur des Navigationssystems des Spiels etwas umständlich sein.

Ein Aspekt von The Indigo Disk, der unzureichend ist, ist die Implementierung von Blueberry Quests, die sich oft wie mühsame Aufgaben mit minimalen Belohnungen anfühlen. Das Abschließen dieser Quests wird zu einer Voraussetzung für den Fortschritt, wodurch sich der Grind eher nach unnötiger Polsterung als nach einem zufriedenstellenden Spielerlebnis anfühlt.

Trotz dieser Nachteile schafft es The Indigo Disk, sich mit versteckten Features und einem zufriedenstellenden Finale zu rehabilitieren, das offene Fragen zu den Geheimnissen der Paldea-Region aufklärt. Während die Fans vielleicht auf eine tiefere Erkundung der Geschichte des Spiels gehofft haben, bietet der DLC doch einen gewissen Abschluss und zeigt, was die Region Paldea einzigartig macht.

Letztendlich erweitert Pokémon Scarlet and Violet: The Indigo Disk die Welt des Basisspiels und bietet den Spielern neue Inhalte, die sie genießen können. Auch wenn es immer noch unter technischen Problemen und einem mühsamen Gameplay zu leiden hat, bringt der DLC frische Elemente auf den Tisch und bietet genug Unterhaltungswert, um die Spieler bei Laune zu halten.