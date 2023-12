Pokémon Scarlet und Violet: Machen Sie sich bereit für das Abenteuer

By

Machen Sie sich bereit für ein aufregendes neues Abenteuer in Pokémon Scarlet und Violet! Der mit Spannung erwartete zweite Teil des Erweiterungspasses „The Hidden Treasure of Area Zero“ ist nur noch wenige Stunden von der Veröffentlichung entfernt. Nach dem Erfolg des ersten Teils „The Teal Mask“ können sich Spieler nun auf eine spannende Reise in „The Indigo Disk“ freuen.

Um „The Indigo Disk“ freizuschalten, müssen Spieler zunächst sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterung „The Teal Mask“ abschließen. Dieser herausfordernde Endgame-Inhalt bietet ein neues Maß an Spannung für diejenigen, die jeden Winkel von Paldea und seiner Umgebung erkundet haben. Bereiten Sie sich darauf vor, tiefer in die fesselnde Handlung der Katakami-Region einzutauchen, während sich alles vor Ihren Augen abspielt.

Die Veröffentlichung von „The Indigo Disk“ ist für 10 Uhr JST (japanische Standardzeit) geplant, was in den USA 5 Uhr pazifischer Zeit entspricht. Hier sind die Veröffentlichungszeiten für verschiedene Zeitzonen:

– PST (Pacific Standard Time): 5:00 Uhr, 13. Dezember

– CT (Central Time): 7:00 Uhr, 13. Dezember

– ET (Eastern Time): 8:00 Uhr, 13. Dezember

Während Sie der Veröffentlichung mit Spannung entgegensehen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Ihre Strategie zu planen, Ihr Pokémon-Team zusammenzustellen und sich auf ein episches Abenteuer vorzubereiten. Mit neuen Herausforderungen, Charakteren und Überraschungen, die Sie in „The Indigo Disk“ erwarten, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um in die Welt von Pokémon Scarlet und Violet einzutauchen.

Markieren Sie also Ihren Kalender und bereiten Sie sich auf das ultimative Pokémon-Erlebnis vor. Der Countdown zur Veröffentlichung von „The Indigo Disk“ hat begonnen und die Aufregung steigt. Sind Sie bereit, die verborgenen Schätze von Area Zero zu entdecken? Machen Sie sich bereit für eine unvergleichliche Reise in Pokémon Scarlet und Violet!