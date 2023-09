Pokemon Go-Trainer kämpfen in Solo-Raids mit dem nicht überspringbaren Timer

Pokemon Go-Trainer standen in der jüngsten Master Ball-Forschung vor einer herausfordernden Aufgabe, da sie 60 Raids gewinnen müssen. Allerdings hat der nicht überspringbare Timer bei Solo-Raids diese Aufgabe für Spieler besonders schwierig gemacht.

Ende Juli 2023 führte Niantic eine Funktion namens „Ready to Raid“ ein, die es Trainern ermöglicht, den Countdown des Raid-Timers zu beschleunigen. Leider gilt diese Funktion nicht für Solo-Trainer, sodass sie den gesamten zweiminütigen Countdown durchhalten müssen.

Die Frustration wurde in einem Beitrag im Pokemon Go-Subreddit mit dem Titel „60 Raids-Anforderung zeigt, wie brutal der nicht überspringbare Timer für Solo-Raids sein kann“ deutlich. Das Originalplakat betonte die Herausforderung, zwei unüberspringbare Minuten zu warten, um einen Ein-Stern-Wooper solo zu spielen, was normalerweise weniger als 10 Sekunden dauern würde. Sie betonten auch, dass sich die Zeit, die man mit dem Warten auf den Beginn der Raids verbringt, summiert und im Laufe des Abschlusses von 60 Raids zu einer erheblichen Belastung wird.

Viele Solo-Raider äußerten in den Kommentaren ihre Besorgnis über die 60-Raid-Anforderung. Einige erwähnten die Schwierigkeit, diese Aufgabe mit anderen Verpflichtungen wie Jobs und Verantwortlichkeiten in Einklang zu bringen. Die Trainer waren frustriert darüber, dass die „Ready to Raid“-Funktion nicht auf Solospieler ausgeweitet wurde, da sie die Wartezeit etwas hätte verkürzen können.

Diese Einschränkung der Spielfunktion hat in der Vergangenheit für Frustration in der Pokemon Go-Community gesorgt. Es bleibt jedoch ungewiss, ob Niantic Pläne hat, dieses Problem in Zukunft anzugehen. Trainer haben bis zum 21. November 2023 Zeit, die Masterball-Forschung in der laufenden Adventures Abound-Saison abzuschließen.

Quelle: Philip Trahan, Pokemon Go-Subreddit