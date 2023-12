Neue Plex-Funktion löst Empörung aus und wirft Datenschutzbedenken auf

Plex, ein beliebter Streaming-Dienst, ist kürzlich wegen einer neuen Funktion in die Kritik geraten, die einige Benutzer verärgert hat. Mit der Funktion „Gemeinsam entdecken“ können Benutzer ihre Sehaktivitäten mit Freunden teilen. Was jedoch für Empörung gesorgt hat, ist, dass diese Funktion standardmäßig aktiviert ist und eine wöchentliche E-Mail an Freunde sendet, in der offengelegt wird, was der Benutzer auf seinem Server angesehen hat.

Die Kontroverse um diese neue Funktion dreht sich um Datenschutzbedenken. Viele Benutzer glaubten, dass Plex als selbst gehostete Plattform im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten wie Netflix mehr Respekt vor der Privatsphäre haben würde. Daher empfanden diese Standardeinstellungen für einige Benutzer den Eindruck eines Vertrauens- und Datenschutzbruchs.

Wenig überraschend eskalierte die Diskussion um dieses Thema und umfasste Debatten über Pornografie und die Frage, ob Plex diese Informationen offenlegen sollte. Einige Benutzer bemerkten, dass es peinlichere Dinge gibt, die man sich ansehen kann, als Inhalte für Erwachsene, wie zum Beispiel bestimmte Arten von Fernsehsendungen.

Während Plex nicht auf Fragen von The Register antwortete, gingen sie in ihrem Support-Forum und auf Twitter auf die Kontroverse ein. Der Softwareentwickler behauptete, dass es sich bei dieser Funktionalität um eine Opt-In-Funktion handelt und dass Benutzer sie explizit aktivieren müssen. Diese Erklärung entsprach jedoch nicht den Bedenken der Benutzer, die argumentierten, dass die standardmäßige Aktivierung der Funktion eher einer Opt-out- als einer Opt-in-Funktion ähnelte.

Die Verwirrung rund um die Einstellungen der Funktion hat einige Benutzer verwirrt. Einige berichteten sogar, E-Mails erhalten zu haben, in denen die Sehgewohnheiten anderer offengelegt wurden, ohne zu bemerken, dass diese Informationen weitergegeben wurden. Es scheint, dass die Benutzeroberfläche von Plex die Funktion und ihre Standardeinstellungen klarer beschreiben könnte, um solche Missverständnisse zu vermeiden.

Insgesamt erinnert dieser Vorfall an die Bedeutung des Datenschutzes bei digitalen Diensten. Es unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen, der Einwilligung der Nutzer Priorität einzuräumen und klar zu kommunizieren, wie Nutzerdaten erfasst und weitergegeben werden. Datenschutzbedenken sollten ernst genommen werden, um die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen in die Plattform aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist die Discover Together-Funktion in Plex standardmäßig aktiviert?

Ja, die Discover Together-Funktion ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass die Anzeigeaktivitäten der Benutzer mit ihren Freunden geteilt werden, sofern sie sich nicht abmelden.

Können Benutzer die Discover Together-Funktion deaktivieren?

Ja, Benutzer können die Discover Together-Funktion deaktivieren, indem sie ihre Einstellungen in der Plex-App anpassen. Nutzer haben die Möglichkeit, das Teilen ihrer Sehgewohnheiten mit Freunden zu deaktivieren.

Hat Plex auf die Empörung der Benutzer und die Datenschutzbedenken reagiert?

Plex hat nicht direkt auf die Empörung und Datenschutzbedenken der Benutzer im Zusammenhang mit der Funktion „Gemeinsam entdecken“ reagiert. Das Unternehmen hat die Kontroverse jedoch in seinem Support-Forum und auf Twitter eingeräumt und erklärt, dass es sich bei der Funktion um eine Opt-in-Funktion handelt und dass Benutzer sie aktiv aktivieren müssen.

Wie können Benutzer ihre E-Mail-Einstellungen in Plex ändern?

Um ihre E-Mail-Einstellungen zu ändern, einschließlich der wöchentlichen Überprüfung der Sehgewohnheiten, können Benutzer den folgenden Link besuchen: [Link] (Quelle: Plex-Supportforum).