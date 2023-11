Revolutionäres PlayStation-Spielekatalog-Lineup für November

Das Sortiment des PlayStation-Spielekatalogs für November bietet eine spannende Auswahl an Spielerlebnissen voller Fahrzeugchaos, Chaos, fantastischer Abenteuer und mehr. Die Auswahl dieses Monats umfasst Teardown, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle: Rising, Nobunaga's Ambition: Taishi, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz, River City Melee Mach!!, Grandia und Jet Moto.

Teardown, ein adrenalingeladenes Abbruchraub-Abenteuer, steht im Mittelpunkt, da es exklusiv für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder erscheint. Planen Sie den perfekten Raubüberfall, indem Sie kreative Problemlösungen, rohe Gewalt und alles um Sie herum in einer vollständig zerstörbaren und interaktiven Umgebung einsetzen. Erstellen Sie Abkürzungen, indem Sie Wände mit Sprengstoff oder Fahrzeugen einreißen, Objekte stapeln, Strukturen errichten und schwebende Objekte zu Ihrem Vorteil nutzen. Aber pass auf, dass du nicht erwischt wirst!

Dragon's Dogma: Dark Arisen ist ein von der Kritik gefeiertes Action-RPG, das aufregende Kämpfe mit der Freiheit verbindet, die riesige offene Welt von Gransys zu erkunden. Wählen Sie aus neun verschiedenen Berufen und begeben Sie sich mit KI-Begleitern namens Pawns auf Ihr eigenes Abenteuer. Setzen Sie verheerende Fähigkeiten und Magie ein, um es mit legendären Monstern aufzunehmen, oder klettern Sie auf sie, um sie aus nächster Nähe und persönlich anzugreifen. Diese ultimative Version von Dragon's Dogma enthält alle zuvor veröffentlichten kostenpflichtigen DLCs.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On bringt intensive 2-gegen-2-Teamkampf-Action auf PlayStation. Steuern Sie mobile Anzüge aus verschiedenen Gundam-Titeln in dieser Heimkonsolen-Portierung des beliebten Arcade-Spiels. Spielen Sie als über 180 Anzüge aus 36 Arcade-Titeln, plus zwei noch nie dagewesene Anzüge.

Dead Island: Riptide Definitive Edition bietet das Zombie-Apokalypse-Erlebnis Ihres Lebens. Tauchen Sie ein in diese überarbeitete Version des Ego-Abenteuers, komplett mit allen zuvor veröffentlichten DLCs. Überlebe den epischen Zombie-Ausbruch auf der tropischen Insel Banoi, indem du einen intensiven Nahkampf führst und dich an einem auf wahren Geschichten basierenden 4-Spieler-Koop-Modus teilnimmst.

Superliminal fordert die Spieler heraus, unmögliche Rätsel zu lösen, indem sie über den Tellerrand schauen und das Unerwartete erwarten. Dieses First-Person-Puzzlespiel basiert auf Perspektive und optischen Täuschungen und bietet eine gedämpfte Welt, eine faszinierende Erzählung und wirklich bizarre Elemente.

Eiyuden Chronicle: Rising ist ein Action-Rollenspiel, das in der gleichen Welt wie Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes spielt. Erleben Sie rasante Kampf- und Stadtaufwertungsmechanismen, während Sie einer in Schwierigkeiten geratenen Stadt nach einem Erdbeben beim Wiederaufbau helfen. Lösen Sie Streitigkeiten zwischen Abenteurern und Einheimischen und vertiefen Sie Ihre Bindung zu den vielfältigen Charakteren des Spiels.

Nobunaga's Ambition: Taishi, ein Strategietitel von Koei Tecmo, ermöglicht es Spielern, ein Daimyō zu werden und einen Clan zu regieren. Verbessern Sie Ihr Land durch Zivilverwaltung, Diplomatie und militärische Macht, während Sie in diesem historischen Simulationsspiel nach Größe streben.

Alternativer Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz ist ein visueller Krimi-Thriller, der in New York City spielt. Lösen Sie in diesem spannenden Krimi Rätsel, verhören Sie Verdächtige und decken Sie die Wahrheit hinter dem Tod des Großvaters des Protagonisten auf.

River City Nahkampf-Mach!! bringt das „Fight it out!“ zurück Teil der Renegade/River City-Serie, die für ihren Erfolg in den späten 80ern bekannt ist. Mit 30 Teams, 180 Charakteren und über 250 verschiedenen Spezialbewegungen ermöglicht diese Power-Up-Version den gleichzeitigen Wettbewerb von vier Spielern. Dank der einfachen Steuerung können Freunde und Familie ganz einfach mitmachen, oder Sie können Spieler aus der ganzen Welt online herausfordern.

Grandia, ein klassisches PS1-Rollenspiel, kehrt mit seinem bahnbrechenden strategischen Kampfsystem zurück. Begeben Sie sich als Justin, ein junger Abenteurer, auf eine epische Reise und entdecken Sie die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation. Diese Version von Grandia ist um Up-Rendering, Zurückspulen, schnelles Speichern und benutzerdefinierte Videofilter erweitert und bietet ein noch intensiveres Erlebnis.

Jet Moto, ein PS1-Motocross-Renner der nächsten Generation, bietet 10 intensive Strecken für Abenteuerlustige. Übernehmen Sie die Kontrolle über ein wildes Airbike, das atemberaubende Stunts ausführen kann, und treten Sie in verschiedenen Geländen gegen 20 Fahrer an. Erleben Sie in diesem rasanten Rennerlebnis große Höhen über Land, Meer, Eis und Schnee.

Mit einem so vielfältigen und aufregenden Angebot bietet der PlayStation-Spielekatalog für November für jeden Gamer etwas. Egal, ob Sie Raubüberfall-Abenteuer, RPGs, Puzzlespiele oder rasante Action mögen, es gibt einen Titel, der Ihrem Geschmack entspricht. Machen Sie sich bereit für einen Monat voller fesselnder Spielerlebnisse auf Ihrer PlayStation-Konsole.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Kann ich Teardown spielen, wenn ich kein PlayStation Plus Extra- oder Premium-Mitglied bin?

Nein, Teardown ist ausschließlich für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar.

2. Sind alle DLCs in Dragon's Dogma: Dark Arisen enthalten?

Ja, alle zuvor veröffentlichten kostenpflichtigen DLCs sind in Dragon's Dogma: Dark Arisen enthalten, was es zur ultimativen Version des Spiels macht.

3. Wie viele Anzüge sind in Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On spielbar?

Über 180 Anzüge aus 36 Titeln in der Arcade-Version sind in Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On spielbar, zusammen mit zwei zusätzlichen Anzügen, die noch nie zuvor in der Arcade-Version zu sehen waren.

4. Kann ich Dead Island: Riptide Definitive Edition im Koop-Modus spielen?

Ja, Dead Island: Riptide Definitive Edition bietet einen auf wahren Geschichten basierenden 4-Spieler-Koop-Modus für ein spannendes Multiplayer-Erlebnis.

5. Was macht Superliminal einzigartig?

Superliminal ist ein First-Person-Puzzlespiel, das Spieler mit unmöglichen Rätseln herausfordert, die auf Perspektive und optischen Täuschungen basieren. Es zeichnet sich durch eine gedämpfte Welt, eine faszinierende Erzählung und Elemente aus, die konventionelle Erwartungen übertreffen.