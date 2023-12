Spannende neue Titel für PlayStation Plus

By

PlayStation Plus-Abonnenten können sich diesen Monat auf eine Reihe spannender neuer Spiele freuen, die in den Spielekatalog aufgenommen werden. Von Blockbuster-Hits bis hin zu einzigartigen Indie-Titeln ist für jeden etwas dabei. Lassen Sie uns in die Details eintauchen:

Grand Theft Auto V

Machen Sie sich bereit für ein aufregendes Abenteuer in der weitläufigen offenen Welt von Los Santos mit Grand Theft Auto V. Erleben Sie die miteinander verflochtenen Geschichten von Franklin, Michael und Trevor, während Sie durch die kriminelle Unterwelt navigieren. Mit dem neu veröffentlichten Update GTA Online: The Chop Shop können Sie Ihr eigenes kriminelles Imperium aufbauen und spannende neue Missionen annehmen.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Team Ninja präsentiert mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin eine neue Interpretation der legendären Final Fantasy-Serie. Begleiten Sie Jack und seine Verbündeten auf ihrem Weg in eine Welt voller düsterer Fantasien und kämpfen sie gegen die Mächte des Chaos. Passen Sie Ihren Spielstil mit verschiedenen Waffen an und schalten Sie neue Fähigkeiten frei, um Ihre Feinde zu besiegen.

Motorrad gp23

Erleben Sie das Adrenalin der MotoGP-Meisterschaft in der Moto GP23. Wählen Sie Ihren Lieblingsfahrer und treten Sie gegen KI-Gegner an oder fordern Sie andere Spieler online im Crossplay heraus. Dynamisches Wetter verleiht den Rennen ein zusätzliches Maß an Spannung und Unvorhersehbarkeit.

Metal: Hellsinger

Teils Mensch, teils Dämon, werde in „Metal: Hellsinger“ zum „Unbekannten“ und begib dich auf eine rachsüchtige Reise durch die Domänen der Hölle. Bei diesem einzigartigen Heavy-Metal-Rhythmus-Action-Shooter müssen Sie im Takt schießen, um maximale Wirkung zu erzielen. Zerstöre Horden von Dämonen und trete in epischen Showdowns gegen mächtige Bosse an.

Salt and Sacrifice

Als Markierter Inquisitor besteht Ihre Mission darin, abtrünnige Magier in Salt and Sacrifice zu jagen und zu eliminieren. Erkunden Sie eine tückische Welt voller Fallen und mächtiger Wächter. Verbünde dich mit einem Partner für Online-Koop oder jage rivalisierende Inquisitoren, um die Geheimnisse des Reiches zu lüften.

Mondnarben

Schärfen Sie Ihre Kampffähigkeiten in Moonscars, einer herausfordernden 2D-Welt voller Action und Gefahr. Stelle dich der unerbittlichen Dunkelheit und überwinde Hindernisse und Feinde mit deinem Schwert und deinen Spezialfähigkeiten. Jeder Tod ist eine Lektion, die man lernt, wenn man ein Meisterkrieger wird.

Mega Mann 11

Mega Man ist zurück! Erleben Sie die klassische 2D-Plattform-Action in Mega Man 11 mit einem frischen neuen visuellen Stil. Nutzen Sie das Doppelgetriebesystem, um Mega Mans Geschwindigkeit und Kraft zu steigern und sich verschiedenen Modi und Herausforderungen zu stellen.

Gigabasch

Gigabash bietet ein chaotisches und kreatives Gameplay, das von klassischen Kaiju-Filmen inspiriert ist. Spielen Sie als tobender Titan oder als Titanen jagender Mecha und entfesseln Sie verheerende Angriffe auf Ihre Gegner. Richten Sie genug Chaos an, um sich in die furchteinflößende S-Klasse-Form zu entwickeln.

Make-up

Begeben Sie sich in Grime auf ein schnelles und gnadenloses Action-Adventure-Rollenspiel. Zerschmettere deine Feinde mit lebenden Waffen und verzehre ihre Überreste, um dich zu stärken. Erkunden Sie immersive Umgebungen und entdecken Sie die Geheimnisse dieser Welt.

Tinykin

Begleiten Sie Milo auf einem außergewöhnlichen Abenteuer in Tinykin. Während Sie die Erde erkunden, treffen Sie auf eine Vielzahl skurriler Charaktere und lösen Rätsel, um die Geheimnisse dieser skurrilen Welt aufzudecken.

Bei einem so vielfältigen Spieleangebot können sich PlayStation Plus-Abonnenten diesen Monat auf einiges freuen. Egal, ob Sie ein Fan von Open-World-Action, intensiven Schlachten oder atmosphärischen RPGs sind, es gibt ein Spiel, das Ihnen Spaß macht. Lassen Sie sich diese spannenden Titel nicht entgehen!