Sony fügt umstrittenes Spiel zum PlayStation Plus-Katalog hinzu

Sony wurde kürzlich wegen der glanzlosen Titel, die in den letzten Monaten zu seinem PlayStation Plus-Dienst hinzugefügt wurden, kritisiert. Allerdings scheint das Unternehmen einen mutigen Schritt getan zu haben, indem es das viel diskutierte Spiel „Der Herr der Ringe: Gollum“ in seinen Katalog für 2023 aufgenommen hat.

Die Entscheidung löste bei Spielern gemischte Reaktionen aus. Während einige von der Ergänzung enttäuscht sind, finden andere Humor in der kontroversen Wahl. Der Herr der Ringe: Gollum wurde erst vor wenigen Monaten im Mai veröffentlicht und konnte die Spieler nicht mit seinen unauffälligen Missionen, der langweiligen Grafik und dem sich wiederholenden Gameplay beeindrucken. Es überrascht nicht, dass es derzeit auf Steam eine „überwiegend negative“ Bewertung erhält.

Die Kritik am Spiel war so heftig, dass sich selbst der Entwickler Daedalic Entertainment dazu veranlasst sah, eine Stellungnahme abzugeben, in der er sich für die Mängel entschuldigte. Kurz nach der Veröffentlichung des Spiels stand das Entwicklungsstudio vor der Schließung und beschloss, sich stattdessen auf die Veröffentlichung zu konzentrieren.

Da die Kandidaten für das Spiel des Jahres 2023 die Gaming-Szene aufheizen, ist es unwahrscheinlich, dass „Der Herr der Ringe: Gollum“ irgendwelche Auszeichnungen erhält. Seine glanzlose Leistung und die negative Resonanz machen es zu einer unauffälligen Ergänzung des PlayStation Plus-Katalogs.

In ähnlichen Neuigkeiten können sich Spieler auf ein bevorstehendes Abenteuerspiel namens „Herr der Ringe: Tales of the Shire“ freuen. Dieses Spiel kombiniert Elemente aus beliebten Titeln wie Stardew Valley und dem beliebten Mittelerde-Universum und wird voraussichtlich im Jahr 2024 veröffentlicht. Hoffentlich bietet es Fans der Herr der Ringe-Reihe ein fesselnderes und unterhaltsameres Erlebnis.

Häufigste Fragen

1. Wie hoch ist die Bewertung von „Der Herr der Ringe: Gollum“?

Der Herr der Ringe: Gollum hat derzeit eine „überwiegend negative“ Bewertung auf Steam.

2. Gab es Kontroversen rund um die Veröffentlichung von „Der Herr der Ringe: Gollum“?

Ja, das Spiel wurde wegen seiner einfallslosen Missionen, langweiligen Umgebungen, schlechten Grafik und sich wiederholenden Spielweise kritisiert. Der Entwickler Daedalic Entertainment entschuldigte sich sogar für die Mängel des Spiels.

3. Was können Spieler von „Herr der Ringe: Tales of the Shire“ erwarten?

Herr der Ringe: Tales of the Shire ist ein kommendes Abenteuerspiel, das Elemente aus Stardew Valley und dem Mittelerde-Universum kombiniert. Es soll im Jahr 2024 erscheinen und den Fans ein einzigartiges Spielerlebnis bieten.