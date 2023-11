Sony Interactive Entertainment übernimmt iSize und treibt damit die KI-Innovation im Video-Streaming voran

By

Sony Interactive Entertainment (SIE) hat die Übernahme von iSize bekannt gegeben, einem in Großbritannien ansässigen KI-Unternehmen, das sich auf Deep Learning für die Videobereitstellung spezialisiert hat. Dieser strategische Schritt zeigt das Engagement von SIE für die Weiterentwicklung der Technologie in der Videospielbranche. Durch die Reduzierung der Datenanforderungen für das Streaming von Videospielen und die Verbesserung der visuellen Qualität von Streaming-Inhalten durch KI passt die Technologie von iSize perfekt zu SIEs Vision für die Zukunft des Gamings.

Ueli Gallizzi, Senior Vice President der SIE Future Technology Group, äußerte sich begeistert über die Übernahme und erklärte: „Durch die Übernahme verfügt SIE über umfassendes Fachwissen in der Anwendung von maschinellem Lernen auf die Videoverarbeitung, was einer Reihe unserer Forschungs- und Entwicklungsbemühungen sowie unseren Video- und Streaming-Diensten zugute kommen wird.“ .“

iSize wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in London. Es zeichnet sich durch seine live fotorealistische generative 2D/3D-Avatar-Technologie aus. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht es Unternehmen, immersive visuelle Erlebnisse zu schaffen und so Video-Streaming-Inhalte zu revolutionieren. Durch die Nutzung von maschinellem Lernen und KI-Algorithmen hat iSize Softwarelösungen entwickelt, die die Videoverarbeitung optimieren und so eine höhere Videoqualität bei niedrigeren Bitraten gewährleisten.

Die langfristigen Pläne von Sony Interactive Entertainment für Cloud-Gaming wurden kürzlich von CEO Jim Ryan hervorgehoben, der „aggressive Pläne“ in diesem Bereich versprach. Mit der Übernahme von iSize kann SIE nun die Expertise von iSize im Bereich Cloud-basiertes Gaming nutzen und die technischen Herausforderungen meistern, die mit diesem wachsenden Bereich verbunden sind.

Kenichiro Yoshida, CEO von Sony, räumte zwar die technischen Feinheiten von Cloud-basiertem Gaming ein, betonte jedoch die Entschlossenheit des Unternehmens, diese Herausforderungen anzugehen, und beschrieb sie als „heikles“, aber lohnendes Unterfangen.

FAQ:

F: Was ist iSize?

A: iSize ist ein in Großbritannien ansässiges KI-Unternehmen, das sich auf Deep Learning für die Videobereitstellung spezialisiert hat. Es bietet innovative Lösungen, die den Datenbedarf für Videostreaming reduzieren und die visuelle Qualität durch den Einsatz von KI-Algorithmen verbessern.

F: Wie wird Sony Interactive Entertainment von der Übernahme von iSize profitieren?

A: SIE wird umfangreiches Fachwissen im Bereich maschinelles Lernen bei der Anwendung auf die Videoverarbeitung erwerben, was zu ihren Forschungs- und Entwicklungsbemühungen beitragen und ihre Video- und Streaming-Dienste verbessern wird.

F: Welche Pläne hat Sony für Cloud-Gaming?

A: Sony Interactive Entertainment hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, das Cloud-Gaming energisch weiterzuentwickeln. Mit der Übernahme von iSize will SIE die technischen Herausforderungen in diesem Bereich bewältigen und seine Position im Markt weiter stärken.