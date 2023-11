Fortnite OG nimmt Spieler mit auf eine nostalgische Reise durch die Zeit

By

Fortnite Battle Royale dreht mit seiner neuesten Staffel, Fortnite OG, die Zeit zurück. Dieses aufregende neue Kapitel ermöglicht es den Spielern, die ursprüngliche Fortnite BR Island noch einmal zu besuchen, beginnend mit einem Rückblick auf Kapitel 1, Staffel 5. Jedes große Update bringt ein Stück Fortnite-Geschichte zurück und ermöglicht es den Spielern, jede Woche verschiedene Phasen von Kapitel 1 zu erleben.

In Fortnite OG können Spieler mit Einkaufswagen durch die Straßen von Tilted Towers streifen, sich nach Greasy Groves durchschlagen und die Nostalgie mit dem Original-Sturmgewehr noch einmal erleben. Die Saison bietet die Möglichkeit, sowohl im Battle Royale- als auch im Zero Build-Modus zu spielen, sodass Spieler vollständig in das Fortnite OG-Erlebnis eintauchen können.

Mit jedem großen Update enthüllt Fortnite OG verschiedene Elemente aus der Vergangenheit. Einige nicht gesicherte Gegenstände werden nur vorübergehend verfügbar sein, während andere möglicherweise für die gesamte Fortnite OG im Spiel bleiben oder in mehreren Updates erscheinen. Diese aufregende Wendung ermöglicht es den Spielern, verschiedene Zeitalter von Fortnite zu erkunden und die Entwicklung des Spiels aus erster Hand mitzuerleben.

FAQ:

F: Was können Spieler von Fortnite OG erwarten?

A: Fortnite OG ermöglicht es Spielern, verschiedene Phasen von Kapitel 1 noch einmal zu besuchen und dabei ikonische Elemente aus vergangenen Saisons zurückzubringen.

F: Werden alle nicht im Tresor befindlichen Gegenstände dauerhaft verfügbar sein?

A: Während einige Gegenstände nur für begrenzte Zeit verfügbar sein werden, bleiben andere möglicherweise für die gesamte Dauer von Fortnite OG im Spiel oder erscheinen in mehreren Updates.

F: Können Spieler Fortnite OG in verschiedenen Modi erleben?

A: Ja, Spieler können Fortnite OG sowohl im Battle Royale- als auch im Zero Build-Modus genießen.

Zusätzlich zu den aufregenden Gameplay-Updates haben die Entwickler auch den OG Shop eingeführt, der eine kuratierte Auswahl an klassischen, Mashup- und neuen Artikeln bietet. Diese Artikel werden nur für begrenzte Zeit verfügbar sein, da täglich um 4:00 Uhr PT eine neue kuratierte Auswahl im Shop vorgestellt wird. Weitere Details zum OG Pass und OG Shop finden Spieler auf der offiziellen Fortnite-Website.

Um am Spaß teilzunehmen und in die nostalgische Welt von Fortnite OG einzutauchen, können Spieler das Spiel kostenlos herunterladen. Die einzige Frage ist jetzt: „Wo wirst du absteigen?“