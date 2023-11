Neue Möglichkeiten mit dem modernisierten Planetarium von SUNY Oswego eröffnet

Das Shineman-Planetarium von SUNY Oswego wurde kürzlich umfassend modernisiert und renoviert, was zu erweiterter Technologie, verbesserter Benutzerfreundlichkeit und verbesserten Lernmöglichkeiten für Studenten im Nebenfach Astronomie führte. Der Upgrade-Prozess, der vor über einem Jahr begann, zielte darauf ab, die Einschränkungen der vorherigen Software des Planetariums, Starry Night, zu beheben.

Unter der Leitung von Natalia Lewandowska, der Direktorin des Planetariums und Assistenzprofessorin für Physik an der SUNY Oswego, begann die Upgrade-Reise mit einem Besuch einer Werkstatt in Chadds Ford, Pennsylvania. Der Workshop ergab, dass das Unternehmen hinter Starry Night, Spitz Inc., von Cosm, einem anderen Planetariumsunternehmen, übernommen wurde, was zur Einstellung von Starry Night und der Einführung eines neuen und verbesserten Softwaresystems namens Digistar führte.

Dank eines großzügigen Zuschusses des Shineman Endowed Fund umfassten die Planetariums-Upgrades nicht nur neue Software, sondern auch die erforderliche Computerhardware und aktualisierte Windows-Versionen. Lewandowska erklärte, dass das gesamte Planetarium nun auf zwei neu ausgetauschten Computern mit Digistar 7 läuft.

Die Einführung von Digistar 7 spiegelt die rasante Entwicklung der Technologie wider. Seine kontinuierlichen Upgrades bieten neue Funktionen und Möglichkeiten, einschließlich der Möglichkeit, das Planetarium erstmals mit dem Internet zu verbinden. Diese Konnektivität ermöglicht es den Technikern von Spitz Inc., alle Probleme oder Störungen aus der Ferne zu beheben, indem sie online auf die Software des Planetariums zugreifen.

Die Online-Verbindung erleichtert auch die Zusammenarbeit und die Komplexität bei der Erstellung von Planetariumsshows. Digistar 7 bietet Zugriff auf eine cloudbasierte Datenbank mit von der Community erstellten Ressourcen und aktuellen internationalen astronomischen Daten und ermöglicht so dynamische und innovative Präsentationen. Schüler können nun die Milchstraße in verschiedenen Lichtspektren wie Gammastrahlen beobachten und so ein tieferes und umfassenderes Verständnis der Himmelsphänomene erlangen.

Diese Fortschritte haben zur Entwicklung neuer Lernmöglichkeiten für SUNY Oswego-Studenten geführt. Die Einführung eines Planetariumskurses im Herbst nächsten Jahres soll es den Schülern ermöglichen, die Feinheiten der Erstellung eigener Shows zu erlernen. Dieser Kurs ist besonders für diejenigen von Vorteil, die ein Nebenfach in Astronomie anstreben.

Die SUNY Oswego-Planetarien haben seit den 1960er Jahren ein Vermächtnis im Dienste der Universitätsgemeinschaft bewahrt. Durch den Einsatz modernster Technologie und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Astrophysik-Enthusiasten setzt das modernisierte Shineman Planetarium diese Tradition fort und führt Studenten gleichzeitig in aufregende neue Bereiche der astronomischen Erforschung.

