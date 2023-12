Neue Unternehmen entstehen in Zentral-Pennsylvania

By

In den letzten Monaten gab es in Zentral-Pennsylvania eine Flut neuer Unternehmen, die ihre Türen öffneten. Von Restaurants und Einzelhandelsgeschäften bis hin zu Fachgeschäften und Dienstleistern erlebt die Region eine Welle des Wirtschaftswachstums und der Expansion.

Eine bemerkenswerte Ergänzung der Region ist Gettysburg Smoothie Co., die einen neuen Standort am Gettysburg College eröffnet hat. Dieses gesunde Lokal bietet Studenten und der örtlichen Gemeinde eine Auswahl an köstlichen Smoothies.

Eine weitere spannende Neueröffnung ist Alpha Pet Stop in Reading, Berks County. Diese Zoohandlung bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen für Haustiere, einschließlich professioneller Pflegedienste. Die große Eröffnungsveranstaltung fand in Zusammenarbeit mit der Stadt Reading statt und brachte Tierbesitzer und Tierliebhaber aus der Gemeinde zusammen.

Auch in Cumberland County gab es zahlreiche neue Unternehmen. Libre Skateboarding, ein auf Skateboards, Bekleidung und Ausrüstung spezialisierter Einzelhändler, ist von Chambersburg nach Carlisle umgezogen. Die Housing & Redevelopment Authority des Cumberland County hat außerdem Pläne zur Eröffnung eines Indoor-Skateboardparks im Jahr 2024 angekündigt.

In East Pennsboro Township wird der Ace Pickleball Club im nächsten Frühjahr eine Indoor-Anlage eröffnen. Dieser Club im Pennsboro Commons verfügt über 10 Innenplätze mit modernster Technologie für Live-Streaming und sofortige Wiedergabe.

Unterdessen heißt Mechanicsburg Golf Galaxy willkommen, ein Einzelhandelsgeschäft, das eine große Auswahl an Golfausrüstung, Bekleidung und Schuhen anbietet. Golfbegeisterte können außerdem von zusätzlichen Dienstleistungen wie Unterricht, Reparatur, maßgeschneiderten Anpassungen und der Vermietung von Simulatoren profitieren.

Viele weitere neue Unternehmen sind in verschiedenen Gemeinden und Landkreisen in Zentral-Pennsylvania entstanden und haben zum Wirtschaftswachstum der Region beigetragen. Von Taco-Läden bis hin zu Fotostudios – diese neuen Einrichtungen bringen Vielfalt und Vitalität in die lokalen Gemeinschaften.

Während sich die Geschäftslandschaft weiterentwickelt, bleibt Zentral-Pennsylvania ein attraktives Ziel für Unternehmer und Investoren gleichermaßen. Die robuste Wirtschaft und das unterstützende Geschäftsumfeld der Region bieten einen fruchtbaren Boden für das Gedeihen neuer Unternehmen.