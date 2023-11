Das kosmische Rätsel: Die fehlenden Spiralgalaxien auf der supergalaktischen Ebene enträtseln

By

Astrophysiker sind seit langem verwirrt über das Fehlen von Spiralgalaxien wie unserer eigenen Milchstraße in einer riesigen Region des Weltraums, die als Supergalaktische Ebene bekannt ist. Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Forschern der Universität Durham (Großbritannien) und der Universität Helsinki (Finnland) wirft jedoch ein neues Licht auf dieses kosmische Rätsel.

Die Supergalaktische Ebene, eine ausgedehnte Struktur mit einer Ausdehnung von fast einer Milliarde Lichtjahren, beherbergt zahlreiche helle elliptische Galaxien. Mittlerweile sind Spiralgalaxien mit ihren charakteristischen Spiralarmen in dieser Region auffällig selten. Das Forschungsteam geht davon aus, dass diese Diskrepanz auf die unterschiedlichen Umgebungen innerhalb und außerhalb der Ebene zurückzuführen ist.

Innerhalb der dichten Galaxienhaufen der Supergalaktischen Ebene verwandeln sich Spiralgalaxien durch häufige Wechselwirkungen und Verschmelzungen mit anderen Galaxien in elliptische Galaxien. Diese Wechselwirkungen fördern auch das Wachstum supermassereicher Schwarzer Löcher. Im Gegensatz dazu haben Galaxien außerhalb der Ebene die Möglichkeit, sich in relativer Isolation zu entwickeln, wodurch sie ihre Spiralstruktur beibehalten können.

Um diese Phänomene zu untersuchen, verwendeten die Forscher die Supercomputersimulation SIBELIUS. Im Gegensatz zu den meisten kosmologischen Simulationen, die sich auf zufällige Bereiche des Universums konzentrieren, zielte SIBELIUS darauf ab, die beobachteten Strukturen des Universums, einschließlich der supergalaktischen Ebene, genau zu reproduzieren. Die Simulation stimmt eng mit tatsächlichen Beobachtungen über Teleskope überein.

Professor Carlos Frenk von der Durham University erklärt: „Unsere Simulation enthüllt die intimen Details der Entstehung von Galaxien, beispielsweise die Umwandlung von Spiralen in Ellipsen durch Galaxienverschmelzungen. Darüber hinaus zeigt es, dass unser derzeitiges Verständnis des Universums, das auf dem Paradigma der kalten dunklen Materie basiert, die bemerkenswerten Strukturen erklären kann, die wir beobachten, einschließlich der Milchstraße.“

Diese Erkenntnisse liefern nicht nur wertvolle Einblicke in die Verteilung von Galaxien in unserem lokalen Universum, sondern sind auch ein Sprungbrett für die weitere Aufklärung der Geheimnisse der kosmischen Evolution.

FAQ

Warum fehlen Spiralgalaxien in der Supergalaktischen Ebene?

Spiralgalaxien sind in der Supergalaktischen Ebene aufgrund der dort vorhandenen dichten Galaxienhaufen selten. Wechselwirkungen und Verschmelzungen innerhalb dieser Cluster verwandeln Spiralgalaxien in elliptische Galaxien und tragen zum Wachstum supermassereicher Schwarzer Löcher bei.

Wie haben Forscher dieses Phänomen untersucht?

Die Forscher nutzten die Supercomputersimulation SIBELIUS, die beobachtete Strukturen im Universum genau reproduziert. Im Gegensatz zu früheren Simulationen konzentrierte sich SIBELIUS speziell auf die supergalaktische Ebene und ihre Beziehung zur Galaxienentwicklung.

Welche Bedeutung hat diese Entdeckung?

Die Forschung liefert ein umfassendes Verständnis der Verteilung von Galaxien in unserem lokalen Universum und bietet Einblicke in die Mechanismen, die die Galaxienentwicklung prägen. Darüber hinaus demonstriert es die Kompatibilität des Modells der kalten dunklen Materie mit beobachteten Strukturen und stärkt so unser aktuelles Verständnis des Universums.

(Quelle: Durham University)