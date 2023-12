Zeit und Geduld: Einen Rettungshund heilen

By

Die Zeit heilt alle Wunden, auch die unserer vierbeinigen Freunde. Als meine Familie während der Pandemie Archie, einen gelben Labrador, adoptierte, wussten wir, dass er einige körperliche und geistige Beschwerden hatte, die behandelt werden mussten. Obwohl es nicht einfach war, seine Ängste in den Griff zu bekommen, hat die Kombination aus Zeit und Hund Prozac einen erheblichen Unterschied in seinem Wohlbefinden gemacht.

Archie hatte es schwer, allein gelassen zu werden. Er bellte ununterbrochen, kletterte auf die Möbel und wurde in der Küche zerstörerisch. Auch wenn wir aufgrund der Pandemie nicht oft ausgingen, mussten wir jemanden einstellen, der ihn begleitete, wenn wir das machten. Von unserem Tierarzt verschriebene Medikamente und Naturprodukte schienen keine große Wirkung zu haben, und in einem Fall konsumierte Archie eine ganze Tüte CBD-Kaubonbons, was zu unangenehmen Folgen führte.

Mit der Zeit bemerkten wir jedoch eine Veränderung in Archies Verhalten. Wir entschieden uns für einen anderen Ansatz: Wir zeichneten einen Zoom-Vortrag meiner Frau Ruth auf und spielten ihn während unserer Abwesenheit auf einem sprechenden Bilderrahmen ab. Der Anblick von Ruths Bild und Stimme schien Archie ein Gefühl des Trostes zu geben. Außerdem stellten wir Ringkameras im Haus auf, um seine Aktivitäten zu überwachen. Dabei zeigte sich, dass er ein wenig herumlief und sich dann an der Tür zum Arbeitszimmer niederließ, wo die Aufnahme abgespielt wurde.

Obwohl es auf dem Weg ein paar Unebenheiten gab, wie zum Beispiel, dass Archie die Tür zum Arbeitszimmer aufstieß, machten wir mit der Routine weiter. Wir haben auch Änderungen am Haus vorgenommen, um Pannen vorzubeugen, wie z. B. die Sicherung des Mülleimers und das Räumen der Lebensmitteltheken. Darüber hinaus haben wir begonnen, Archie auf kleine Besorgungen mitzunehmen, damit er neue Umgebungen und Interaktionen kennenlernen kann.

Auch wenn Archie immer noch einige Ängste und Macken hat, haben wir gelernt, dass die Heilung sowohl bei Menschen als auch bei Tieren Zeit braucht. Wir haben unsere Entscheidung, ihn zu adoptieren, manchmal in Frage gestellt, aber letztendlich sind wir dankbar, ihn in unserer Familie zu haben. Und es scheint, dass er auch dankbar ist, uns zu haben.

Zeit, Geduld und das Finden kreativer Lösungen können für Rettungshunde wie Archie einen großen Unterschied machen. Es ist eine Erinnerung daran, dass Heilung nicht immer ein linearer Prozess ist, aber mit Liebe und Engagement können wir unseren pelzigen Begleitern helfen, ihre vergangenen Traumata zu überwinden und in ihrem neuen Zuhause zu gedeihen.