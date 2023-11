Neuer Bericht: Atlus geht mit Gehaltserhöhung für japanische Mitarbeiter neue Wege

In einem überraschenden Schritt, der den aktuellen Trends auf dem Arbeitsmarkt zuwiderläuft, erhöht der Entwickler-Verleger Atlus Berichten zufolge die Jahresgehälter seiner japanischen Mitarbeiter um 15 Prozent. Während andere Unternehmen der Spielebranche unter Entlassungen und Studioschließungen leiden, investiert Atlus in seine Mitarbeiter, um Talente anzuziehen und zu halten.

Atlus, der Entwickler beliebter Spiele wie Persona und Shin Megami Tensei, wird das Grundgehalt neuer Hochschulabsolventen von 257,000 Yen auf 300,000 Yen (1,981 USD) pro Monat erhöhen. Darüber hinaus werden alle Mitarbeiter ab April 15 eine Erhöhung ihrer Jahresgehälter um 2024 Prozent erfahren. Dieser Schritt zielt darauf ab, Atlus weltweit wettbewerbsfähiger zu machen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter mit einem stabilen Einkommen herausragende Leistungen erbringen können.

Was Atlus noch weiter auszeichnet, ist sein Plan, Leistungsprämien zu zahlen, die durch weltweite Gewinne finanziert werden. Der Erfolg des Unternehmens mit Spielen wie Etrian Odyssey Nexus und Persona 5 hat ihm die Anerkennung und die finanziellen Mittel verschafft, in die Verbesserung seiner Vergütungsstruktur zu investieren und die Spieleentwicklung und Vertriebsleistung weiter zu steigern.

Der vorherrschende Trend in der Gaming-Branche hat zu einer Welle von Entlassungen und Studioschließungen geführt, wobei wirtschaftliche Probleme und andere Ausreden dafür verantwortlich gemacht wurden. Allerdings spiegelt die Entscheidung von Atlus, seine Mitarbeiter zu priorisieren und seine Gewinne in deren Wohlergehen zu reinvestieren, einen anderen Ansatz wider. Die Schaffung eines unterstützenden und lohnenden Arbeitsumfelds kann zu höherer Produktivität und letztendlich zum Erfolg führen.

Es ist zu beachten, dass die Gehälter von Spieleentwicklern in Japan im Allgemeinen niedriger sind als in den USA. Laut dem Job-Tracker Glassdoor beträgt das Durchschnittsgehalt eines japanischen Spieleentwicklers etwa 5,230,356 Yen, was deutlich unter dem Durchschnittsgehalt eines US-Entwicklers liegt. Dennoch setzt sich Atlus für eine faire Vergütung ein und wertschätzt die Personen, die zu seinen Erfolgen beitragen.

Die Entscheidung von Atlus, die Gehälter seiner japanischen Mitarbeiter zu erhöhen, ist ein lobenswerter Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich werden andere Unternehmen der Branche dies zur Kenntnis nehmen und diesem Beispiel folgen, da sie erkennen, dass Investitionen in ihre Mitarbeiter für langfristigen Erfolg und Wachstum von entscheidender Bedeutung sind. Es ist an der Zeit, dem Wohlergehen und der Zufriedenheit derjenigen Priorität einzuräumen, die unsere Lieblingsspiele ermöglichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Warum erhöht Atlus die Gehälter seiner japanischen Mitarbeiter?

A: Atlus möchte globale Talente anziehen und halten und so ein wettbewerbsfähigeres Arbeitsumfeld schaffen. Durch die Gehaltserhöhung erhalten die Mitarbeiter zudem ein stabiles Einkommen, damit sie ihr Bestes geben können.

F: Wie plant Atlus, die Spieleentwicklung und die Vertriebsleistung weiter zu verbessern?

A: Atlus plant, Leistungsprämien zu zahlen, die durch weltweite Gewinne finanziert werden, und so seinen finanziellen Erfolg wieder in sein Geschäft zu investieren.

F: Wie sind die Gehälter von Spieleentwicklern in Japan im Vergleich zu denen in den Vereinigten Staaten?

A: Die Gehälter von Spieleentwicklern sind in Japan deutlich niedriger als in den Vereinigten Staaten. Das durchschnittliche Gehalt eines japanischen Spieleentwicklers beträgt etwa 5,230,356 Yen und liegt damit deutlich unter dem durchschnittlichen US-Entwicklergehalt.

F: Welchen Einfluss können Investitionen in das Wohlbefinden der Mitarbeiter auf die Produktivität eines Unternehmens haben?

A: Die Schaffung eines unterstützenden und lohnenden Arbeitsumfelds kann zu einer Steigerung der Produktivität und des Gesamterfolgs eines Unternehmens führen. Zufriedene Mitarbeiter sind oft produktiver und motivierter, ihr Bestes zu geben.