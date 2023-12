Neues Remake von Persona 3 erscheint im Februar auf mehreren Plattformen

By

Atlus hat die Veröffentlichung eines mit Spannung erwarteten Remakes des beliebten Spiels Persona 3 angekündigt. Die neue Version mit dem Titel Persona 3 Reload erscheint am 2. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Windows und Steam.

Eines der Haupthighlights des kürzlich enthüllten Videos zu Persona 3 Reload ist der ikonische Velvet Room, ein wichtiger Ort in der Serie. Der Raum wird von Igor besetzt sein, wobei der gefeierte Synchronsprecher Bin Shimada die Rolle übernimmt (zuvor im Originalspiel vom verstorbenen Isamu Tanonaka geäußert). Darüber hinaus wird Miyuki Sawashiro zurückkehren, um Elizabeth zu sprechen.

Das Remake wird im Vergleich zum Originalspiel ein überarbeitetes Kampfsystem sowie „modernste Grafik und Gameplay“ bieten. Auch der Ton wurde für das Remake verbessert und enthält einen völlig neuen englischen Voice-Over. Atlus hat die neue englische Synchronbesetzung bekannt gegeben, die die Charaktere in dieser neuen Version zum Leben erwecken wird.

Die Spieler können damit rechnen, in die Rolle eines Transferstudenten zu schlüpfen und in die Geheimnisse des Tartarus einzutauchen, einer Stunde, die „versteckt“ zwischen den Tagen liegt. Das Spiel verspricht ein fesselndes Erlebnis, bei dem die Spieler unglaubliche Kräfte erwecken, für ihre Freunde kämpfen und einen bleibenden Eindruck in ihren Erinnerungen hinterlassen.

Es ist erwähnenswert, dass Persona 3 Reload Inhalte aus der Originalversion von Persona 3 enthalten wird, jedoch keine Inhalte aus Persona 3 FES und Persona 3 Portable, einschließlich der weiblichen Protagonistin.

Ursprünglich im Jahr 2006 für die PlayStation 2 veröffentlicht, gewann Persona 3 eine treue Fangemeinde und veranlasste die Veröffentlichung weiterer Versionen wie Persona 3 FES und Persona 3 Portable. Die Popularität des Franchise geht über das Gaming hinaus und wurde zwischen 2013 und 2016 mit einer vierteiligen Anime-Filmreihe uraufgeführt.

Fans der Serie werden zweifellos sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Persona 3 Reload warten, wo sie erneut in die faszinierende Welt von Persona eintauchen können.