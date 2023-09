Das erste Experiment zur Sauerstoffproduktion auf dem Mars geht erfolgreich zu Ende

Das erste Experiment zur Sauerstoffproduktion auf dem Mars, genannt MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), wurde erfolgreich abgeschlossen, nachdem die ursprünglichen Ziele der NASA übertroffen wurden. Dieser Meilenstein könnte wertvolle Erkenntnisse für zukünftige bemannte Missionen zum Roten Planeten liefern.

MOXIE, ein mikrowellengroßes Gerät auf dem Rover Perseverance, nahm seinen Betrieb vor mehr als zwei Jahren auf, kurz nach der Landung des Rovers auf dem Mars. Ihr Zweck bestand darin, Sauerstoff zu erzeugen, indem sie das auf dem Planeten reichlich vorhandene Kohlendioxid in atembare Luft umwandelte.

Im Verlauf des Experiments produzierte MOXIE insgesamt 122 Gramm Sauerstoff, was der Menge entspricht, die ein kleiner Hund in 10 Stunden einatmet. Auf dem Höhepunkt erzeugte das Instrument 12 Gramm Sauerstoff pro Stunde mit einem Reinheitsgrad von 98 % oder mehr, was die Erwartungen der NASA übertraf. Am 7. August schloss MOXIE seinen 16. und letzten Betrieb ab und erfüllte alle Anforderungen.

Die Auswirkungen des Erfolgs von MOXIE sind erheblich. Da die Marsatmosphäre zu 96 % aus Kohlendioxid besteht, könnte die Umwandlung in Sauerstoff für die Erhaltung des menschlichen Lebens auf dem Planeten von entscheidender Bedeutung sein. Darüber hinaus könnte Technologie wie MOXIE eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung künftiger Erkundungsmissionen spielen, indem sie atembare Luft bereitstellt und als Raketentreibstoffquelle für Rückflüge zur Erde dient.

Der Transport großer Mengen Sauerstoff und Raketentreibstoff von der Erde zum Mars ist ein anspruchsvolles und kostspieliges Unterfangen. Die Entwicklung einer Technologie, die es Astronauten ermöglicht, Ressourcen aus ihrer Umgebung zu extrahieren und zu nutzen, würde diese Missionen erheblich vereinfachen und mehr Platz für lebenswichtige Vorräte schaffen.

Während MOXIE den Weg für die Sauerstoffgewinnung auf dem Mars geebnet hat, gibt es noch viel mehr zu erforschen. Der nächste Schritt besteht darin, andere Technologien wie Werkzeuge und Habitatmaterialien zu testen, die die Explorationsfähigkeiten weiter verbessern können. Die von MOXIE gewonnenen Erkenntnisse werden bei der Entwicklung eines vollständigen Systems helfen, das einen Sauerstoffgenerator umfasst, der den Sauerstoff verflüssigen und speichern kann.

Diese bahnbrechende Errungenschaft bringt uns einer Zukunft einen Schritt näher, in der Astronauten durch die Nutzung lokaler Ressourcen nachhaltig auf dem Mars leben und arbeiten können. Mit den kontinuierlichen Fortschritten in der Weltraumtechnologie wird die Erforschung des Roten Planeten durch Menschen immer greifbarer.

Definitionen:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, ein Gerät auf dem Rover Perseverance, das Kohlendioxid auf dem Mars in Sauerstoff umwandeln soll.

– Perseverance Rover: Ein Roboterrover auf dem Mars, der von der NASA betrieben wird, um die Oberfläche zu erkunden und Daten zu sammeln.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, die Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten.

