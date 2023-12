Neue Studie zeigt, dass der Mensch und nicht das Klima den Rückgang großer Säugetiere verursacht hat

By

Wissenschaftler diskutieren seit langem darüber, ob das Klima oder menschliche Aktivitäten für den starken Rückgang großer Säugetierpopulationen in den letzten 50,000 Jahren verantwortlich sind. Eine aktuelle Studie der Universität Aarhus liefert den Beweis, dass das Klima nicht die alleinige Erklärung sein kann.

Vor etwa 100,000 Jahren wanderten die frühen Menschen aus Afrika aus und passten sich an verschiedene Landschaften auf der ganzen Welt an. Sie zeichneten sich durch die Jagd auf große Tiere aus und nutzten innovative Techniken und Waffen, um selbst die gefährlichsten Säugetiere erfolgreich zu töten. Leider ging dieser Erfolg für andere große Säugetierarten zu Lasten.

Es ist bekannt, dass zahlreiche große Arten während der menschlichen Besiedlung ausgestorben sind. Die neue Forschung der Universität Aarhus zeigt, dass auch die überlebenden Großsäugetiere einen dramatischen Rückgang erlebten. Durch die Untersuchung der DNA von 139 lebenden Arten großer Säugetiere stellten Forscher fest, dass die Häufigkeit fast aller dieser Arten vor etwa 50,000 Jahren stark zurückging.

Jens-Christian Svenning, Leiter des Zentrums für ökologische Dynamik in einer neuartigen Biosphäre der Dänischen Nationalen Forschungsstiftung, sagt: „In den letzten 800,000 Jahren schwankte der Globus etwa alle 100,000 Jahre zwischen Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Wenn das Klima die Ursache wäre, müssten wir größere Schwankungen sehen, als sich das Klima vor 50,000 Jahren änderte. Aber das tun wir nicht. Der Mensch ist daher die wahrscheinlichste Erklärung.“

Die Debatte darüber, was das Aussterben oder den raschen Rückgang großer Säugetiere verursacht hat, dauert seit Jahrzehnten an. Einige Wissenschaftler führen dies auf Klimaschwankungen zurück, während andere glauben, dass die menschliche Jagd eine bedeutende Rolle gespielt hat. Fossilien aus den letzten 50,000 Jahren haben einen starken Zusammenhang zwischen der Ausbreitung des modernen Menschen und dem Aussterben großer Tiere gezeigt, was darauf hindeutet, dass das Klima nicht der Hauptfaktor ist.

Die neue Studie liefert zusätzliche Beweise, indem sie die DNA lebender Säugetiere analysiert, die überlebt haben, ohne auszusterben. Die Forscher stellten einen Rückgang der Populationen dieser Tiere fest, der offenbar eher mit der Ausbreitung des Menschen als mit dem Klimawandel zusammenhängt.

Fortschritte in der DNA-Sequenzierungstechnologie haben es möglich gemacht, die Genome vieler Arten zu kartieren. Die Forscher nutzten diese Daten, um die genetische Geschichte von 139 großen Säugetieren zu analysieren. Assistenzprofessor Juraj Bergman, der leitende Forscher, erklärt: „DNA enthält viele Informationen über die Vergangenheit … Durch die Gruppierung der Mutationen und die Erstellung eines Stammbaums können wir die Populationsgröße einer bestimmten Art im Laufe der Zeit abschätzen.“

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in den Rückgang großer Säugetierpopulationen und verdeutlicht die erheblichen Auswirkungen des Menschen auf das Ökosystem.