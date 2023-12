Amerikaner suchen Zuflucht in Kanada, stehen aber vor Herausforderungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Wohnraum

By

Während Kanada als ideales Reiseziel für Amerikaner erscheint, die Zuflucht vor polarisierter Politik und Waffengewalt suchen, ist die Realität alles andere als perfekt. Laut Einwanderungsdaten beantragten zwischen 79,000 und 2015 etwa 2023 Amerikaner eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Kanada.

Für Mahlena-Rae Johnson, eine schwarze Frau, die von Los Angeles nach Kanada zog, war die Entscheidung zum Umzug von dem Wunsch nach einem politisch fortschrittlichen und sicheren Umfeld für die Erziehung ihrer Kinder geprägt. Johnson stellte jedoch schnell fest, dass Kanada nicht die Utopie war, die sie sich vorgestellt hatte. Obwohl sie das hervorragende Schulsystem und die allgemeine Gesundheitsversorgung des Landes schätzte, stand sie auch vor Herausforderungen.

Eine große Sorge, die Johnson und andere Amerikaner, die nach Kanada zogen, hatten, waren die langen Wartelisten für medizinische Versorgung. Aufgrund der Pandemie wurden nicht notfallmäßige Eingriffe verschoben, was zu einem Rückstau an Patienten führte, die auf eine Behandlung warteten. Johnson selbst wurde Zeuge der Frustrationen im Gesundheitssystem, da ihre eigene Mutter seit 18 Monaten auf der Warteliste für einen Hüftgelenksersatz stand.

Darüber hinaus erwiesen sich die hohen Wohnkosten in Kanada als weiteres Hindernis für amerikanische Einwanderer. Die steigenden Immobilienpreise machten es für Neuankömmlinge schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden, was ihre Finanzen belastete.

Trotz dieser Herausforderungen finden einige Einwanderer in Kanada immer noch Erleichterung im Vergleich zu der Gewalt, der sie in den Vereinigten Staaten ausgesetzt waren. Auch wenn die politische Landschaft vielleicht nicht perfekt ist, fühlen sie sich in ihren Gemeinden sicherer und geborgener.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kanada zwar attraktive Qualitäten wie eine allgemeine Gesundheitsversorgung und ein politisch fortschrittlicheres Umfeld bietet, es für potenzielle Einwanderer jedoch wichtig ist, sich der Herausforderungen bewusst zu sein, denen sie möglicherweise gegenüberstehen, einschließlich langer Wartelisten im Gesundheitswesen und teurer Wohnungsmärkte. Der Umzug in ein anderes Land ist eine wichtige Entscheidung, die gründlich recherchiert und überlegt werden sollte.