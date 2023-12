Die Misericordia University bietet Studenten des College of Saint Rose eine Lebensader

By

Zusammenfassung: Die Misericordia University in Pennsylvania ist eingeschritten, um Studenten zu unterstützen, die von der Schließung des College of Saint Rose betroffen sind. Der Präsident von Misericordia, Dan Myers, hat diese Studenten herzlich eingeladen und erklärt, dass sie auf seinem Campus eine einladende und unterstützende Gemeinschaft vorfinden würden. Dies geschieht nach der Ankündigung, dass das College of Saint Rose zum Ende des Schuljahres 2023–2024 endgültig geschlossen wird.

Die Misericordia University, eine kleine katholische Universität nördlich von Wilkes-Barre, erklärte sich bereit, Studenten des College of Saint Rose aufzunehmen. Da fast 2,600 Schüler aus Saint Rose unsicher über ihre akademische Zukunft sind, ist die Suche nach alternativen Schulen und die Übertragung von Credits zu ihrer obersten Priorität geworden.

Auch die Bürgermeisterin von Albany, Kathy Sheehan, hat ihre Unterstützung für die betroffenen Studenten zum Ausdruck gebracht. Sie betonte, wie wichtig es sei, eng mit den Leitern des College of Saint Rose zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Gemäß den Vorschriften des Mittelstaats ist die Hochschule dazu verpflichtet, einen Plan für ein Lehrangebot zu erstellen und das Schicksal ihrer Programme und ihres Campus festzulegen.

Präsident Dan Myers von der Misericordia University versicherte den Studenten, dass sie an seiner Einrichtung herzlich willkommen geheißen würden. Er ermutigte ehemalige Studenten von Saint Rose, bei der Kontaktaufnahme mit dem Transferkoordinator von Misericordia zu erwähnen, dass sie von ihm empfohlen wurden.

Diese Zusammenarbeit zwischen der Misericordia University und dem College of Saint Rose zeigt das Engagement, die Hochschulbildung in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Durch die Bereitstellung einer Lebensader für Studierende, die mit Unsicherheit konfrontiert sind, möchte die Misericordia University den Übergang erleichtern und diesen Studierenden dabei helfen, ihre Bildungsreise in einem unterstützenden und integrativen Umfeld fortzusetzen.