Zügelpinguine: Die Meister des Mikronappings

Forscher haben ein faszinierendes Schlafmuster bei Zügelpinguinen in der Antarktis entdeckt. Laut einer aktuellen Studie, die in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde, machen diese Pinguine über 10,000 Mikronaps pro Tag, die jeweils etwa vier Sekunden dauern. Diese einzigartige Schlafstrategie ermöglicht es ihnen, kurz zu schlafen und sich gleichzeitig um ihre Küken zu kümmern.

Die vom Neurowissenschaftlichen Forschungszentrum von Lyon in Frankreich durchgeführte Studie nutzte die Fernüberwachung eines Elektroenzephalogramms (EEG), um Veränderungen in der Gehirnaktivität zu erkennen. Die Forscher fanden heraus, dass diese vier Sekunden dauernden Nickerchen insgesamt etwa 11 Stunden Schlaf über den Tag verteilt ergeben, was für Pinguineltern als ausreichend angesehen wird.

Die Studie legt nahe, dass diese Mikronaps eine Schlaffunktion haben und möglicherweise eine Anpassung an das ständige Wachsamkeitsbedürfnis von Pinguineltern darstellen. Dies ist die erste Studie, die zeigt, dass ein Tier mit solch kurzen Schlafphasen effektiv funktionieren kann.

Während bei anderen Arten, darunter auch beim Menschen, Sekundenschlaf beobachtet wurde, ist er bei Pinguinen immer noch relativ selten. Paul-Antoine Libourel, ein an der Studie beteiligter Forscher, erklärte, dass andere Tiere beim Übergang in einen festeren Schlaf typischerweise Sekundenschlaf erleben. Zügelpinguine können diese Schlaffragmentierung jedoch ohne erkennbare physiologische Kosten aufrechterhalten und so ihre Küken erfolgreich züchten.

Die leitende Redakteurin von National Geographic, Christine Dell'Amore, kommentierte die Ergebnisse und erklärte, dass die Fähigkeit der Pinguine, durch Mikronapping 11 Stunden Schlaf zu erreichen, beeindruckend sei. Dell'Amore betonte die Relevanz dieser Forschung und betonte, dass alle Eltern, unabhängig von der Art, Schlaf brauchen.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Schlafmuster zwar bei Pinguinen funktioniert, Libourel jedoch davor warnt, diesen fragmentierten Schlaf beim Menschen nachzuahmen. Der Mensch benötigt längere Schlafphasen, um optimal zu funktionieren. Es hat sich jedoch gezeigt, dass einminütige Nickerchen Vorteile für den Menschen haben.

Insgesamt liefert die Entdeckung der einzigartigen Schlafstrategie der Zügelpinguine wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich Tiere unter schwierigen Umständen anpassen. Diese kleinen Nickerchen ermöglichen es diesen Pinguineltern, ihre Pflichten unter einen Hut zu bringen und die Ruhe zu bekommen, die sie brauchen, selbst unter den unwirtlichen Bedingungen der Antarktis.

