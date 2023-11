Neue Verkabelungsspezifikationen für PCIe 5.0 und 6.0 führen CopprLink für Rechenzentren und Server ein

PCI SIG, die Organisation, die für die Entwicklung und Pflege des PCI Express (PCIe)-Schnittstellenstandards verantwortlich ist, hat ihre Pläne zur Einführung neuer Verkabelungsspezifikationen für PCIe 5.0- und 6.0-Schnittstellen angekündigt. Diese als CopprLink bekannten Spezifikationen zielen darauf ab, Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von 32 GT/s bzw. 64 GT/s bereitzustellen. Die Veröffentlichung der CopprLink 5.0- und 6.0-Spezifikationen wird für das erste Quartal 2024 erwartet.

CopprLink wurde speziell für Rechenzentren und Server entwickelt und bedient verschiedene Anwendungen in diesen Umgebungen. Es ermöglicht die Verbindung von Motherboards mit Backplanes, Karten mit Backplanes, Motherboards mit Erweiterungskarten, Racks mit Racks, Boards mit Boards innerhalb eines Racks und sogar Chips mit Chips – und das alles mit rasend schnellen PCIe-Geschwindigkeiten.

Eine der größten Herausforderungen beim Erreichen hoher Datenübertragungsraten über Kabel ist das Vorhandensein von Rauschen und Signalverlust. In bestimmten Szenarien, in denen herkömmliche PCIe-Verbindungen über Leiterplatten jedoch ineffizient sind oder nicht hergestellt werden können, ist die Verwendung von Kabeln unumgänglich. Hier kommt CopprLink ins Spiel und bietet zusätzliche Flexibilität zur Überwindung dieser Einschränkungen.

Interessanterweise betont der Name „CopprLink“ die Verwendung von Kupferkabeln anstelle optischer Verbindungen. Während aktuelle Informationen von PCI SIG keine Client-PCs oder Automobilanwendungen erwähnen, ist es möglich, dass CopprLink in Zukunft in diese Bereiche Einzug hält.

Es ist wichtig zu beachten, dass CopprLink nur ein Beispiel für die ständige Weiterentwicklung der allgegenwärtigen PCIe-Schnittstelle ist. Es reiht sich in die Familie der PCIe-basierten Verbindungen ein, zu der Technologien wie Thunderbolt, USB4 und OCuLink gehören. Da die Nachfrage nach schnellerer und effizienterer Datenübertragung weiter wächst, wird die Entwicklung fortschrittlicher Verkabelungsspezifikationen wie CopprLink notwendig.

